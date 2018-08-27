Режим ЧС снят: В Хабаровске открыли половину улицы Воронежской
В краевой столице снят режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, который был введен 17 августа. Напомним, из-за возможного прорыва водопропускной трубы в Хабаровске перекрыли часть улицы Воронежской (от Бондаря до Шелеста). В минувшую субботу, 26 августа, рабочее движение было открыто.
Труба проходит поперек Воронежской и закопана на три метра под проезжей частью. Из-за интенсивного движения конструкция просела, кольца разошлись, а грант начал обрушаться. Дорожникам потребовалось шесть дней, чтобы заменить трубу длиной 22 метра, засыпать траншею и уложить первый слой асфальта.
Однако работы на Воронежской не закончены – еще предстоит уложить верхний слой асфальта. В связи с этим, закрыта для движения одна полоса дороги. После того, как на ней уложат асфальт, перекроют вторую часть магистрали.
- Сейчас на Воронежской идут работы по укладке верхнего слоя асфальта, автомобили двигаются по одной полосе, - прокомментировал Павел Колтунов, директор МУП «Дорожник». – Это обычная практика по укладке асфальто-бетонного покрытия. Одна полоса дороги до Трехгорной будет постоянно перекрыта до конца сентября.