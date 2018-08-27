2018-08-27T09:22:48+03:00
Общество

Режим ЧС снят: В Хабаровске открыли половину улицы Воронежской

Труба заменена, а вот асфальт – не до конца
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
В Хабаровске открыли половину ВоронежскойВ Хабаровске открыли половину ВоронежскойФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В краевой столице снят режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, который был введен 17 августа. Напомним, из-за возможного прорыва водопропускной трубы в Хабаровске перекрыли часть улицы Воронежской (от Бондаря до Шелеста). В минувшую субботу, 26 августа, рабочее движение было открыто.

Труба проходит поперек Воронежской и закопана на три метра под проезжей частью. Из-за интенсивного движения конструкция просела, кольца разошлись, а грант начал обрушаться. Дорожникам потребовалось шесть дней, чтобы заменить трубу длиной 22 метра, засыпать траншею и уложить первый слой асфальта.

Однако работы на Воронежской не закончены – еще предстоит уложить верхний слой асфальта. В связи с этим, закрыта для движения одна полоса дороги. После того, как на ней уложат асфальт, перекроют вторую часть магистрали.

- Сейчас на Воронежской идут работы по укладке верхнего слоя асфальта, автомобили двигаются по одной полосе, - прокомментировал Павел Колтунов, директор МУП «Дорожник». – Это обычная практика по укладке асфальто-бетонного покрытия. Одна полоса дороги до Трехгорной будет постоянно перекрыта до конца сентября.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Рейсы пригородных поездов «Хабаровск-Волочаевка» отменяют 28 августа
Грузовик с трепангом в тайнике задержали на границе ЕАО
Начальнику управления дорог в Хабаровске выписали штраф 20 тысяч рублей
Стартовала регистрация на Гражданский форум Хабаровского края
В Хабаровском крае предлагают заниматься робототехникой на школьных уроках труда
На Сахалине задержали подозреваемых в серии краж из магазинов
Мотострелковая бригада ВВО отстрелялась на учениях в Хабаровском крае
За хранение конопли житель Хабаровского края может сесть в тюрьму на 10 лет
Матч между «СКА-Хабаровск» и приморским «Лучом» закончился ничьей
Жителя Хабаровского края обвиняют в незаконной добыче лососевой икры
Медицинская помощь понадобилась ребенку через сутки после дорожной аварии в Хабаровске
Уровень Амура у Хабаровска на сегодня, 27 августа 2018 года
Воспитанники детского дома в Хабаровске учатся быть взрослыми
Погода в Хабаровске на 27 августа 2018: днем до +25, возможен небольшой дождь
Судебные приставы нашли должника в родовой общине на Камчатке
На торгово-промышленной выставке в Хабаровске представят товары, изготовленные осужденными
В Хабаровском крае ищут еще одного пропавшего грибника
Случайный знакомый обокрал квартиру жительницы столицы ЕАО
Избиратели в Хабаровском крае смогут бесплатно проверить свое здоровье в день выборов
Хабаровчане начинают выстраиваться за бесплатным лакомством на фестивале мороженого
Кражу сельхозтехники и велосипеда раскрыли в Хабаровске
«СКА-Хабаровск» сыграет с приморским «Лучом»
Погода в Хабаровске на 26 августа 2018: днем до +22, облачно, временами небольшой дождь
Хабаровский кризисный центр для матерей отремонтировали на деньги гранта
«Спортивные руины» в Хабаровске ушли с молотка за пять миллионов рублей