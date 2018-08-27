В Хабаровском крае подростки-спортсмены насмерть забили мужчину, решив, что он наркоман

СЕГОДНЯ 12:55 2018-08-27T13:59:31+03:00

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СДЕЛАТЬ ГОРОД ЧИЩЕ

В Комсомольске-на-Амуре двое подростков решили своими силами очистить город от «биомусора». Парни занимаются спортом, стараются вести активный образ жизни, даже имеют кое-какие достижения в боевых искусствах. «Чистильщикам» всего 16 и 18 лет. Старшего зовут Олег, именно он имел высокие показатели по вольной борьбе, а младший занимался карате на уровне факультативных занятий после школы.

В какой-то момент ребята посчитали, что в их городе слишком «грязно». Много алкашей, бомжей, а самое страшное - наркоманов. Последних они решили отучить от пагубной привычки весьма специфическим образом - выбить из них всю «дурь». Этим летом они и приступили к массовой «зачистке». Выпив по 1,5 литра пенного на каждого, они пошли на дело. О том, где искать наркоманов ребята знали. Они заранее уточнили в каких местах в городе находятся «закладки» и караулили там своих клиентов. В тот злополучный вечер сначала они встретили троих парней, но подойти к ним не решались, уж слишком внушительных размеров те были. Сами «чистильщики» несмотря на занятия спортом выглядели довольно хило: невысокие и очень худые, поэтому, струсив, они просто сбежали. Потом в их поле зрения попал мужчина, который, по мнению парней, уж очень походил на наркомана. Он возвращался домой с работы, а в тот момент выходил из магазина с пакетами.

- Кто такой? Куда идешь? Зачем, что и почем? А что в пакете? С таких вопросов они начали беседу, - рассказывает Евгений Грибанов, старший помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре. - Потом они распотрошили его пакет, нашли там шприцы и началось. Парни начали кричать на него, что тот их обманул, что он не наркоман. Мужчина пытался оправдаться, говорил, что не употребляет наркотики, но юноши все равно избили его.

Причем это было не просто избиение. Парни использовали приемчики, которые выучили на тренировках. Они ставили блоки, уходили от ответных ударов. Правда, долго эта драка не продлилась. В конечном итоге мужчина рухнул на землю, а спортсмены с чувством выполненного перед обществом долга пошли дальше вычислять наркоманов и отучивать их от пагубной привычки. Этой ночью они таковых больше не нашли, а вот со своей жертвой еще раз встретились.

ПРОСТО МИМО ПРОХОДИЛИ

Возвращаясь домой после удачной «охоты», молодые люди увидели избитого лежащим на земле в том же месте, где они его и оставили. Спортсмены тут же вызвали бригаду скорой помощи. Медикам они рассказали, что понятия не имеют, как комсомольчанин тут оказался. Якобы они шли мимо и увидели человека, которому нужна помощь врачей. Только вот помочь потерпевшему медики не смогли. В больницу его доставили, но выжить мужчина не смог. Травмы были не совместимы с жизнью. Возможно, если бы к врачам он попал немного раньше, все сложилось бы иначе.

Уголовное дело по данному факту возбудили не сразу. Только после вскрытия выяснилось, что скончался мужчина от черепно-мозговой травмы, что смерть была насильственная. Следователи начали искать виновных в убийстве и вышли на след спортсменов.

- Когда шло судебное заседание, где решался вопрос об аресте подростков, они во всем признались. Говорили, что не хотели убивать мужчину, планировали таким образом отучить его от употребления наркотиков. Он умер через сутки или двое в больничной палате, - добавил Евгений Грибанов.

ПОХАЯ КОМПАНИЯ

В то, что парни занимались такими «зачистками» не могут поверить ни друзья и близкие спортсменов, ни родственники. Во всяком случае о старшем из них исключительно положительные отзывы. Кандидат в мастера спорта, будущий авиастроитель, да и вообще прекрасной души человек. Только вот наркоманов не любил, и так сильно, что одного забил насмерть.

- Когда услышал, что Олег попал в такую ситуацию был просто в шоке, даже не поверил сначала. Позвонил его маме, она тоже была в шоке. Несколько дней не могла в себя прийти - не могла ни есть, ни спать, - рассказывает Егор Коростелев, тренер юноши по вольной борьбе. - В зале парни тоже были поражены. Никто не ожидал от него такого. Олег положительно себя показал и как спортсмен, и как человек. С самого детства занимался борьбой, даже сказать не могу как давно. Правда, последний год практически не ходил на тренировки - попал в плохую компанию, как говорится.

Молодой человек на краевых соревнованиях занимал лидирующие позиции, специалисты пророчили ему большое будущее в спорте, но юноша решил, что пойдет своим путем. По словам тренера, он увлекся другим спортом, появились и прочие интересы, которые отвлекали его от борьбы. Это и привело парня на скамью подсудимых, а оттуда в СИЗО.

Помощник прокурора, который присутствовал на заседании о заключении под стражу, вспоминает, что парни были очень напуганы. Говорили, что не хотят в тюрьму, спрашивали, что с ними будет, и просили отпустить их домой. На ближайшее время их домом будет тюремная камера. Там парни просидят до окончания расследования и вынесения вердикта судьи относительно преступления. Обвинение им еще не предъявлено, просто подозрение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».