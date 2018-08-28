2018-08-28T07:10:12+03:00
Общество

Погода на сентябрь 2018 в Хабаровске

Первый осенний месяц начнется с дождей, но синоптики уверены, что температуры воздуха будут опускаться не резко, а постепенно
Элина ОГАНЕСЯН
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Погода на сентябрь 2018 в ХабаровскеПогода на сентябрь 2018 в ХабаровскеФото: Александра ШОПЕНКО
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На календаре уже конец августа. Это значит, что пока последние деньки лета беспощадно покидают нас, жители региона с нетерпением ждут, чтобы узнать каким будет сентябрь. Конечно, настоящего дальневосточного лета хабаровчане увидели лишь отчасти, поэтому никому не хотелось, чтобы приход осени резко сменил солнце на унылые пасмурные дни. Дожди, грозы, холодные ветра или высокие температуры и солнце - что ждет жителей Хабаровского края в следующем месяце? Об этом и обо многом другом рассказали «Комсомолке» синоптики.

- С 1 по 5 сентября погода в Хабаровском крае будет такой же неустойчивой, как в августе. По предварительным данным, только первые дни месяца будут сухими. А дальше в регион придет западный циклон с дождями различной интенсивности. Сейчас просто идет осенняя перестройка, все фронтальные разделы уже рядом, даже холода приближаются. Тепло пока сохраняется только на Юге края,- рассказывает Галины Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского гидромета. -Температуры воздуха будут понижаться сезонно и постепенно. При солнечной погоде в регионе днем еще будет в пределах +21+26 градусов, при дожде температуры понизятся до +17+20 градусов, на Севере и вовсе +17+18 градусов.

По предварительным данным специалистов, дожди сохранятся вплоть до шестого-седьмого сентября. За это время мы ожидаем от 5 до 12 миллиметров осадков. Потом циклон возьмет небольшую паузу и вернется в край уже к концу первой декады месяца. Синоптики не исключают вероятности гроз и сильных дождей. Направление ветра будет меняться: в начале будет преимущественно северо-восточный ветер, не обойдется и без восточного и южного.

Скорее всего по количеству осадков и их интенсивности сентябрь не переплюнет показатели августа. Вероятно, что середина месяца будет сухой, а погода в целом не пожалеет жителям Хабаровского края солнечных дней.

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