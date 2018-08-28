Выборы мэра Хабаровска 2018: подготовка подходит к финишной прямой

СЕГОДНЯ 08:25 2018-08-28T08:39:54+03:00

Избирателей заманят на выборы не только бесплатными угощениями и картами, но и медицинскими обследованиями и голосованием за лучшего учителя школ

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Чуть больше десяти дней осталось, пожалуй, до самого ожидаемого события первого осеннего месяца. 9 сентября жители Хабаровского края придут на избирательные участки, чтобы отдать голос за кандидата на пост губернатора региона и мэра города. Мероприятие крайне серьезное, поэтому чиновники решили рассказать, как все-таки проходит подготовка к политически-общественному мероприятию. Об этом стало известно на заседании Хабаровской городской думы.

- Подготовка в выборам мэра идет в соответствии с утвержденным планом. В городе создана рабочая группа по содействию избирательным комиссиям. Можно смело сказать, что мы уже на финишной прямой. Помещения участковых избирательных комиссий уже полностью обеспечены мебелью, сейфами, телефонами, компьютерной техникой, - рассказал Максим Шемчук, начальник организационно-методического отдела администрации города Хабаровска. -С 29 августа комиссия приступает к своей работе, сейчас ведется актуализация списков избирателей.

С 29 августа начнется и досрочное голосование, которое завершится уже в участковых комиссиях 8 сентября. Совместно с правительством края реализуется ряд проектов: «Здоровье», «Народный учитель», «Наш выбор-27» и «Народный стол». «Народный учитель» представляет собой рейтинговое голосование, которое будет проводится только в общеобразовательных учреждениях. Родители и жильцы домов, расположенных вблизи школ, смогут отдать свои голоса за учителя, который, по их мнению, достоин признания. Организаторы уверяют, что преподавателей, которые пройдут в лидеры голосования, без подарков не оставят.

Проект «Здоровье» развернется на 30 избирательных участках города: десять из них - поликлиники, 20 - школы. В каждом из них горожане также смогут проголосовать. В рамках мероприятия хабаровчанам проверят вес, рост, давление.

По словам организаторов, все это в первую очередь направлено на то, чтобы заинтересовать граждан и увеличить явку на выборы.