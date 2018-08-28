Программа мероприятий на 1 сентября 2018 в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:41 2018-08-28T09:04:12+03:00

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В Хабаровске готовятся с размахом отметить начало нового учебного года. Начнется все традиционно с торжественных линеек, которые пройдут во всех школах города, начало в 9:00. После этого школьников и их родителей приглашают отметить начало учебного года на других площадках.

В программе мероприятий на 1 сентября в Хабаровске городской праздник «Мой город — мой выбор». Он пройдет на площади рядом с «Платинум-Ареной» и объединит четыре тысячи учащихся. Для гостей выступят музыканты и танцоры, пройдет дегустация выпечки и минеральных вод, будет работать полевая кухня, также для детей организуют игровые зоны.

Во время праздника стартует акция «Пятерки любимому городу!». Она будет длится до конца до 31 мая 2019 года. Ученики, получившие больше пятерок, получат подарок подарок мэра города.

Кроме того, 1 сентября 2018 года в Хабаровске отметят в ТРЦ «Южный парк» на улице Суворова, 25, 2 этаж. В День знаний для посетителей устраивают настоящий семейный праздник. Здесь пройдет праздничный концерт, дискотека для детей и розыгрыш подарков. Мероприятие начнется в 15:00 и закончится в 17:00.

Грандиозный «Школьный уикэнд» устраивают в «Арлекине» на улице Льва Толстого, 2. Первые два дня в сентябре посетители мультицентра сфотографируются с любимыми героями, увидят невероятное шоу, наедятся сладостей, а еще получат подарки - шарики и расписание уроков. Вход свободный. В программе «школьного уикэнда»:

1 сентября

13:00 – супербумажная вечеринка;

15:00 – волшебное шоу мыльных пузырей.

2 сентября

13:00 – игровая программа с Гарри Поттером и Гермионой Грэйнджер;

15:00 – шоу трансформеров-гигантов.