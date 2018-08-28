На Камчатке сбитому машиной медведю отрезали лапы и вспороли живот

СЕГОДНЯ 13:11 2018-08-28T13:48:32+03:00

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Чудовищный кадр мгновенно разлетелся по всем камчатским группам в социальных сетях. На фотографии мертвый бурый медведь лежит на обочине дороги. Самое жуткое, что зверю, по всей видимости браконьеры, отрезали лапы и вспороли живот, оставив окровавленного косолапого на трассе.

Оказалось, что происшествие случилось в ночь на 28 августа. Водитель большегруза ехал по трассе Петропавловск-Мильково. На 131 километре дороги он сбил медведя и покинул место аварии, не сообщив никому о произошедшем.

В итоге информация о вспоротом медведе дошла до организации, которая занимается уборкой этой трассы. На дорогу специалистам понадобилось больше двух часов, потому что указанный километр находится далеко от города. За это время неизвестные браконьеры, которые видимо проходили мимо, отрезали лапы у мертвого зверя. В финале еще и вспороли живот в поисках ценного товара на черном рынке. Окровавленного несчастного животного вывезли и утилизировали. Тем не менее, кому-то придется ответить по закону.

- По предварительным данным, медведя, действительно, сбила машина. Заносы на дороге, осколки фар - тому подтверждение. Пока по данному факту мы проводим проверку, - говорит Елена Пасенюк, старший референт пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю. - Если будет на то основание, дело возбудим по статье «Незаконная охота», но на данный момент мы проводим необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Чтобы выяснить, в поисках какой наживы условные браконьеры «отправились» в живот медведя, «Комсомолка» обратилась к специалистам.

- По фотографиям медведю лет 5-6, считается взрослой особью. Скорее всего, там «работали» браконьеры-дилетанты. На черном рынке очень ценится медвежья желчь, но в это время года ее просто в организме животного нет, поэтому, грубо говоря, они вспороли живот впустую, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Александр Сельницын, консультант отдела государственного охотничьего надзора Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края. - Лапы считаются деликатесом. Их цена за килограмм - примерно 1-3 тысячи рублей. Конечно, мы со своей стороны не спустим все это с рук. Государству нанесен был ущерб в размере 200 тысяч рублей. После проведения проверки, мы хотели бы привлечь к ответственности как человека, который сбил медведя, так и браконьеров.

«КП»-Хабаровск» продолжит следить за развитием событий.