2018-08-29T03:31:25+03:00
Общество

Путин назначил нового главу СУ Следственного комитета по Хабаровскому краю

Прежний руководитель ведомства отправится на Урал
Александра ШОПЕНКО
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Фото: СУ СКР по Алтайскому краюФото: СУ СКР по Алтайскому краю
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на пять лет главой СУ Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю генерал-лейтенанта юстиции Евгения Геннадьевича Долгалева. Ранее он руководил СУ СКР по Алтайскому краю.

Евгений Долгалев работает в правоохранительной системе с 1992 года. Занимал разные должности в прокуратуре Омска и Омской области. С 2007 года занимал пост первого заместителя руководителя СУ СКР по Омской области. В 2012 году стал главой СУ СКР по Алтайскому краю.

Тем же указом глава государства освободил от занимаемой должности прежнего главу СУ СКР по Хабаровскому краю Петра Решетникова. Новым местом работы для генерал-лейтенанта юстиции стало Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ (УрФО), где он также занял пост руководителя. К слову, Решетников знаком с данным ведомством – с 2007 по 2010 год он был первым замглавы УрФО. Руководителем СУ СКР по Хабаровскому краю Петр Геннадьевич был назначен в 2014 году на пятилетний срок.

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