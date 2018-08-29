Золотые месторождения Хабаровского края продают на сайте бесплатных объявлений

СЕГОДНЯ 04:17 2018-08-29T05:30:13+03:00

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На Avito появились объявления о продаже золотых приисков в Хабаровском крае. На кону – пять лицензионных участков с общими утвержденными запасами желтого металла 2779 килограммов. Принцип сделки – «продажа 100 процентов долей вновь созданного предприятия с переоформленными лицензиями». Цена вопроса – 950 миллионов рублей.

Выставленные на продажу участки находятся на левом берегу Амура в Ульчском районе края. Лицензия позволяет заниматься геологическим изучением, разведкой и добычей золота до 2031-2043 годов. Некоторые участки изучены не до конца, поэтому есть вероятность прироста запасов желтого металла.

Совсем рядом – в Амурской области – собственник продает «уникальные участки». На площади 14452 квадратных километра находится 13 площадок, на которых, кроме золота, обнаружено серебро и молибден. Запасы – 2686 килограмм россыпного желтого металла, 35 тонн рудного. Лицензия на добычу действует до 2025-2030 годов с возможностью продления еще на 15 лет. Цена готового бизнеса – 1,5 миллиарда.

Аналогичные объявления встречаются в Алтайском крае, Свердловской области и даже Африке. За границей можно купить готовый бизнес за 150 миллионов рублей. За эти деньги предлагается купить долю в предприятии по добыче полезных ископаемых, в числе которых золото и медь.