СЕГОДНЯ 08:12 2018-08-29T08:36:31+03:00

Высокотехнологичная медицинская помощь – что это и кому положена? Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Эксперты ВТБ Медицинское страхование рассказывают, в каких случаях она предоставляется, и кто может на неё рассчитывать.

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Наукоёмкие, инновационные, дорогостоящие медицинские технологии, которые предназначены для диагностики и лечения, как правило, серьезных заболеваний – всё это относится к высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Эксперты ВТБ Медицинское страхование рассказывают, в каких случаях она предоставляется, и кто может на неё рассчитывать.

Высокотехнологичная медицинская помощь может быть оказана в различных направлениях: в акушерстве и гинекологии, гастроэнтерологии, гематологии, неврологии, нейрохирургии, онкологии, оториноларингологии, офтальмологии, и многих других.

В базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) ВМП начала интегрироваться с 2014 года. В 2018 году в базовую программу ОМС включено 513 методов ВМП, в том числе сложнейшие операции и методы лечения поджелудочной железы, печени, желудочно-кишечного тракта, хирургическое лечение заболеваний надпочечников, медицинская помощь по офтальмологии, урологии, лечение эндокринологических заболеваний. Кроме того, дополнительно введен новый хирургический профиль: детская хирургия в период новорожденности.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в соответствии с перечнем видов ВМП, установленным программой государственных гарантий, медицинскими организациями, включенными в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС.

Высокотехнологичная медицинская помощь по перечню видов, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказывается федеральными государственными учреждениями, перечень которых утверждается Министерством здравоохранения РФ, или региональными медицинскими организациями, перечень которых утверждается органом управления здравоохранением субъекта РФ.

Право на получение бесплатной ВМП имеют все граждане РФ без исключения. Главное условие ее получения – наличие соответствующих медицинских показаний, которые определяются в больнице или поликлинике, в которой пациент проходит диагностику и лечение заболевания. Наличие медицинских показаний подтверждается решением врачебной комиссии медицинской организации, которое оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента. Затем оформляется направление и документы на госпитализацию.

К направлению на госпитализацию для оказания ВМП прилагаются следующие документы пациента:

-выписка из медицинской документации с результатами исследований, подтверждающих установленный диагноз и необходимость оказания ВМП;

-копии документа, удостоверяющего личность гражданина (для детей в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении), полиса ОМС, СНИЛС (при наличии);

-согласие на обработку персональных данных пациента и/или его законного представителя Медицинская организация, которая выписывает направление на ВМП, представляет весь комплект документов в принимающую медицинскую организацию (если ВМП включена в базовую программу ОМС) или в региональный орган управления здравоохранением (если ВМП не включена в базовую программу ОМС). Пациент (его законный представитель) вправе самостоятельно представить оформленный комплект документов в принимающую медицинскую организацию. Основанием для госпитализации пациента в принимающую медицинскую организацию является решение врачебной комиссии медицинской организации, в которую направлен пациент, по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи Медицинская организация после положительного заключения комиссии оформляет пациенту талон на оказание ВМП, в котором указывается дата госпитализации.

История Лидии Ивановны, 55 лет.

«Долгое время я испытывала сильные боли в тазобедренном суставе. Из-за боли была ограничена в движении. Лекарства уже не помогали. В результате обратилась в свою участковую поликлинику, где мне назначили комплексное обследование, включающее анализ крови, магнитно-резонансную томографию и др. По результатам был установлен диагноз - идиопатический деформирующий коксартроз (артроз тазобедренного сустава). Была необходима операция по замене сустава на эндопротез, я получила направление на госпитализацию. С ним, выпиской из амбулаторной карты, паспортом и полисом ОМС я поехала на консультацию в больницу, где получила заключение о необходимости операции, список дополнительных исследований и узнала дату повторного приема. На повторном приеме я получила талон на госпитализацию с указанием ее даты. Операцию мне сделали бесплатно».

Материал подготовлен страховой медицинской организацией ВТБ Медицинское страхование