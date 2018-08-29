Бешеная собака покусала военного под Хабаровском

СЕГОДНЯ 12:50 2018-08-29T12:57:48+03:00

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В Хабаровском районе зафиксирован еще один очаг бешенства. На этот раз от смертельной болезни погиб пес в воинской части села Галкино. Перед смертью животное покусало военнослужащего.

Бездомная собака прибилась к воинской части, ничего не предвещало беды и сердобольные солдаты прикормили пса. На доброту пес ответил неожиданно - 23 августа покусал защитника Родины. Жертву ополоумевшего животного отправили в госпиталь - парень сейчас получает антирабическое лечение.

- Солдаты самостоятельно тут же изолировали животное, но на следующий день пес погиб. От него отобрали материал, лаборатория подтвердила, что собака заражена бешенством, - сообщила Марина Данилова, начальник отдела организации проведения карантинных противоэпизоотических мероприятий и лечебных мероприятий управления ветеринарии правительства Хабаровского края.

Это уже 13 подтвержденный случай заражения животных бешенством за лето. Ранее очаги фиксировались в селах Кругликово, Тополево, Воронежское, Заозерное, Восточное. В двух последних снят карантин, готовятся документы на снятие ограничительных мероприятий по улице Малеевка в Хабаровске.

Кроме того, на согласовании находятся документы об установлении карантина на территории воинской части в селе Галкино.