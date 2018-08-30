Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки вертолета на Камчатке

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-30T04:56:14+03:00

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Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки вертолета Ми-8Т в июле этого года на Камчатке. Напомним, воздушное судно приземлилось в районе реки Озерная, на борту находилось десять человек и трое членов экипажа, никто не пострадал.

По предварительной информации, на борту среди пассажиров были и рыбаки-туристы. За людьми сразу же вылетел вертолет, который забрал их с места посадки.

После инцидента следователи тут же организовали проверку. Установлено, что компания, которая использовала воздушное судно, занималась коммерческими перевозками по маршруту «Майское - река Озерная -Майское».

По информации Следственного комитета РФ, экипаж в обычных метеоусловиях допустил касание земли рулевым винтом. В ходе посадки вертолета разрушился не только рулевой винт, но и хвостовая балка. Владелец воздушного судна оценил ущерб в один миллион рублей.

Уголовное дело, как сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР, возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.