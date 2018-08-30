2018-09-05T06:16:53+03:00
Общество

Двух новых депутатов избрали в Хабаровскую городскую думу

Избирательная комиссия огласила результаты дополнительных выборов: народными избранниками стали Михаил Колочко и Эдуард Перепечай
Элина ОГАНЕСЯН
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Двух новых депутатов избрали в Хабаровскую городскую думуДвух новых депутатов избрали в Хабаровскую городскую думуФото: Элина ОГАНЕСЯН
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На постоянном заседании Хабаровской городской думы стало известно о том, кто займет место депутатов, которые досрочно сложили свои полномочия. Вакантных мест оказалось два. В итоге в начале августа в дальневосточной столице прошли дополнительные выборы по одномандатным избирательным округам №10 и №32.

Явка избирателей, по словам комиссии, была скудной. Сезон отпусков как-никак. Тем не менее, народ отдал свои голоса за избранников. Победили Эдуард Перепечай от партии «Единая Россия», который собрал 7,4 процента голосов, и Михаил Колочко - более 5 процентов.

- Стоит отметить, что все кандидаты соответствуют всем показателям и по возрасту, и по наличию высших образований. Сами выборы проходили по всем правилам и нормам, нарушений зарегистрировано не было, - отметил Олег Сливин, председатель Избирательной комиссии Хабаровска.

Теперь Михаил Колочко и Эдуард Перепечай в качестве депутатов будут работать до конца шестого созыва — полгода со дня избрания, в дальнейшем их ждет такая же процедура выборов вместе с остальными народными избранниками.

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