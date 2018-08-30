Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойке

СЕГОДНЯ 08:24 2018-08-30T08:51:10+03:00

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ВЫБРОШЕННЫЙ«СТАРЫЙ ХАБАРОВСК»

Все мы ходим в сторону помойки только с одной целью - выбросить мусор, и даже не догадываемся, какие секреты таят в себе баки с отходами. Не каждый, конечно, будет проверять и разгадывать загадки, но нашу героиню мусором не напугать. Надежда Выходцева нашла на помойке возле своего дома коробки с уникальными раритетными фотографиями дальневосточной столицы. Хабаровчанка рассказала, как нашла уникальные кадры и как делила исторический клад с маргиналом.

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

- Прохожу я мимо помойки. Человек там усердно ковырялся в баке. На глаза мне попались коробки с притягательными надписями «Старый Хабаровск». Их было около двадцати. Соблазн был слишком велик, поэтому я тут же присоединилась к бомжу, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Надежда Выходцева. - В них оказались сотни раритетных фотографий и негативов старого Хабаровска. Снимки оказались в потрясающем состоянии. Не представляю, что бы было с ними, если бы мы с моим «коллегой» их не нашли, в этот день прогнозировали сильные дожди. Я даже запустила прямой эфир в социальной сети, чтобы желающие смогли прийти и тоже взять себе коробку, но никто не пришел, видимо, не заинтересовало.

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

В итоге риск оправдал все ожидания, и Надежда стала единственным обладателем целого архива раритетных снимков. Позже она выяснила, что работы принадлежали известному хабаровскому фотографу Юрию Ковалеву. На протяжении всей жизни он коллекционировал черно-белые снимки, чтобы передать их в музей. К сожалению, он скончался, и винтажные фотографии остались брошенными на произвол судьбы. Надежда спасла работу всей жизни фотографа и дала снимкам шанс переродится.

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

ПО ПРОСТОРАМ ИСТОРИИ ГОРОДА

После того, как Надежда детально изучила фотографии, а их не десятки, а сотни, владелица впервые показала архив свету. Эксклюзивно для воспитанников детского центра «Созвездие» хабаровчанка собрала выставку, где представила порядка 20 снимков из найденных на помойке коробок. Специально для школьников Надежда провела экскурсию, в которой рассказала детям о каждом кадре. Визуально ее можно было разделить на несколько условных тем. Ряд снимков конца 20 века напоминали кадры из старых советских фильмов. Памятники, парки с загадочными прохожими, пуск первого трамвая в 1956 году... Следующую группу можно было обозначить, как «строительство». Здесь, если присмотреться, можно угадать улицы и здания, которые до сих пор красуются в краевом центре. В те годы они, конечно, только-только приобретали узнаваемые черты. Дети пристально рассматривали фотографию скелета для краеведческого музея, сделанную в начале 20-го века, железнодорожного вокзала 1950 года, кадр со строительства города и другие детальные снимки.

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

- Мне кажется, что таким образом можно легко пробудить интерес к истории города у молодежи. Думаю, что дети не знают значимые события Хабаровска, потому что даже не предполагают, сколько там всего любопытного можно найти, - говорит Надежда. - А такая выставка сразу визуально привлекает детей, тем более пока они рассматривают понравившуюся фотографию, я им рассказываю об интересных фактах, связанных с этим снимком.

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

А дети и правда не отходили от снимков: пока часть из них участвовала в историческом квесте, другая пристально рассматривала экспозиции выставки, выстраиваясь в очередь. Особенно долго они стояли возле снимка китайской кумирии начала 20-го века, от которого так и веяло сюжетом приключений Индианы Джонса.

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

ДЕТЯМ - ИСТОРИЯ, БОМЖУ - НЮ

Любопытно, Надежда раскрыла для нас еще одну тайну, которую хранила в себе помойка. Среди городских пейзажей были и более пикантные снимки. Их-то и утащил себе на радость бомж-ценитель.

- Там были советские фотографии в стиле «ню». Забавно было видеть, как в те годы обнаженные женщины перед камерой фотографа принимали абсолютно неестественные и неуклюжие позы. Видимо, тогда так было модно, - говорит Надежда. - Было бы нечестно забирать у моего «коллеги» и эту коллекцию, поэтому, выбирая между историческими снимками и кадрами 18+, я остановилась на первых.

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

Сейчас Надежда думает в недалеком будущем выпустить книгу, в которой она опубликует все найденные фотографии, а пока предлагает нашим читателям посмотреть на эти ценные кадры.

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН

Раритетные фотографии с историей города нашла жительница Хабаровска на помойкеФото: Элина ОГАНЕСЯН