2018-09-05T06:12:43+03:00
Общество

«Открытый микрофон»: Жители Хабаровска обратились к депутатам с проблемными вопросами

Горожане попросили народных избранников посодействовать в воссоздании царской арки в центре дальневосточной столицы
Элина ОГАНЕСЯН
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«Открытый микрофон»: Жители Хабаровска обратились к депутатам с проблемными вопросами«Открытый микрофон»: Жители Хабаровска обратились к депутатам с проблемными вопросамиФото: Хабаровская епархия
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В Хабаровской городской думе состоялось 94 по счету заседание, которое стартовало с уже традиционного «открытого микрофона». Напомним, что это возможность для местных жителей обратиться напрямую к депутатам со своими проблемными вопросами. На этот раз горожане подняли тему небезызвестной царской арки. Идея о ее воссоздании появилась много месяцев назад.

- Весной этого года мы обращались к депутатам Хабаровской городской думы с инициативой воссоздать царскую арку на углу улицы Муравьева-Амурского и Шевченко. Председатель нашу идею полностью поддержал, но до сих пор мы так и не получили никакого ответа. Общее согласование города и края нам просто необходимо, - говорит Екатерина Казакова, руководитель общественной рабочей группы по охране историчсеких памятников культуры. - Мы снова обращаемся к вам с просьбой посодействовать в формировании запросов на имя мэра города и губернатора нашего региона для получения ответа. В данном вопросе нас поддерживают представители общественных организаций, предприниматели, пенсионеры Хабаровска. Мы продолжаем опрос граждан и собираем подписи в поддержку воссоздания арки. Сейчас нам удалось заручиться поддержкой 700 жителей дальневосточной столицы.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал один из народных избранников.

- Мы хорошо знакомы с этим вопросом, детально изучили и историческую справку. Затягивание повествований по этой теме не поможет разрешить нам эту задачу. Мы, конечно, признательны, что вы занимаетесь активно этой деятельностью, потому что без подтверждения общего интереса к объекту архитектуры, решение мы вынести не можем, - отметил Сергей Савков, председатель Хабаровской городской думы, депутат по избирательному округу №27.

Депутаты поддерживают идею воссоздания исторического памятника, но для того, чтобы довести дело до конца нужно получить ряд необходимых документов. Работа в этом направлении продолжается.

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