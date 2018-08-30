2018-08-30T11:26:44+03:00
Общество

Сергей Луговской о пенсионной реформе: «Мы не из тех, кто прячет головы в песок»

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края прокомментировал обращение президента России Владимира Путина по вопросам изменений пенсионного законодательства
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Сергей Луговской о пенсионной реформе: «Мы не из тех, кто прячет головы в песок»Сергей Луговской о пенсионной реформе: «Мы не из тех, кто прячет головы в песок»Фото: Александра ШОПЕНКО
Изменить размер текста:

РЕШЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫМИ

29 августа Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором сформулировал свое отношение к проекту изменений пенсионной системы. Президент России отметил, что о корректировках говорили еще в далеких 90-х годах, но тогда страна не была готова к нововведениям. Сейчас по всем экономическим показателям - самое благоприятное время для изменений пенсионного законодательства, которые должны положительно сказаться на демографической ситуации во всех регионах России. Обращение Владимира Путина прокомментировал председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской, отметив, что часть предложений региональных депутатов вошли в выступление главы Государства.

- Обращение президента к гражданам России было ожидаемым, обсуждения реформы идут уже третий месяц. Мы, в свою очередь, на своих партийных площадках проводили широкие дискуссии вместе со всеми заинтересованными сторонами - это и профсоюзы, и общественные организации, и просто местные жители. Все предлагали свои идеи, - говорит Сергей Луговской, председатель Законодательной Думы Хабаровского края. - Вопрос затрагивает абсолютно всех, и президент в своем обращении очень ясно, просто и по-человечески обозначил свою позицию в данном вопросе и сказал о той необходимости, которая возникла, возможно, еще в предыдущие годы. Но сейчас именно то время, когда экономическая и политическая ситуации создают все необходимые условия для изменения пенсионного возраста.

Глава парламента обозначил и свою четкую позицию в отношении коллег, которые выступили против принятия пенсионной реформы.

- Это мнения людей и животных, которые привыкли прятать голову в песок, - подытожил Сергей Луговской.

НЕ ОСТАВИЛИ БЕЗ ВНИМАНИЯ

В Хабаровском крае проживает около 400 тысяч пенсионеров. По данным регионального отделения Пенсионного фонда России, ежегодно государство выделяет порядка 74 миллиардов рублей на пенсии жителям Хабаровского края. К слову, в среднем размер выплат составляет 16,3 тысячи рублей в месяц.

- Совместно с представителями власти, с гражданами и депутатами мы вынесли предложение учесть в изменении пенсионного возраста особенности Дальневосточного региона. Это и предложение по снижению пенсионного возраста для женщин на три года, и вопросы совершенствования рынка труда. Инициативы будут прорабатываться на всех уровнях. В том числе с участием представителей бизнеса. Президент поддержал нашу позицию и в отношении коренных малочисленных народов Севера, - отметил глава парламента.

Сергей Луговской обратил внимание и на то, что основная задача пенсионного законодательства - не экономическая. Главная цель - обеспечить достойные пенсии, повышая регулярные выплаты до показателей выше уровня инфляции. Регулирование отношений должно поспособствовать тому, чтобы пенсионеры, обладающие жизненным и практическим опытом, могли продолжать работу. Краевые депутаты уже предусмотрели возможность для продолжения дискуссий с работодателями по вопросам предоставления гарантий гражданам старшего возраста. Выработанные предложения в дальнейшем будут направлены для рассмотрения в Государственную Думу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Более 900 кустов конопли нашли полицейские у пенсионера в Хабаровском крае
Вакцинация против гриппа началась в Хабаровске
На развитие малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае собираются выделить в два с половиной раза больше денег
На Камчатке отчима девятилетней девочки подозревают в педофилии
Спасатели из Хабаровского края помогают приморчанам справиться с последствиями проливных дождей
Жительницу Сахалина обокрали, пока она спала
Посетители «Улицы Дальнего Востока» оценят национальный колорит ЕАО
Житель Сахалина оказался на скамье подсудимых после вмешательства прокуратуры
Мостоотряд в Хабаровском крае рассчитался с работникам по зарплате
Житель Комсомольска-на-Амуре выращивал коноплю и хранил у себя марихуану
В аварии со скорой помощью в Хабаровске пострадали два человека
Два игрока «СКА-Хабаровск» покинули команду
Школьники, родители и педагоги отметят День знаний в Хабаровске
Празднование 73 годовщины окончания Второй мировой войны 2018 в Хабаровске: программа мероприятий
В Хабаровске ищут пострадавших от действий педофила
В Хабаровске стартовала продажа абонементов на домашние матчи «Амура» в сентябре
Мнимый сотрудник банка выманил у жительницы Сахалина 40 тысяч рублей
Самые крутые киберспортсмены Хабаровска поедут на турнир в Харбин
Погода в Хабаровске на 30 августа 2018: днем +21, дождь
Житель Хабаровского края украл электронаждак у прохожего
Паводок покидает Хабаровский край
Карета скорой помощи с пациентом в салоне угодила в аварию в Хабаровске
В Хабаровском крае трудоустроят более 200 инвалидов