СЕГОДНЯ 11:17 2018-08-30T11:26:44+03:00

Сергей Луговской о пенсионной реформе: «Мы не из тех, кто прячет головы в песок» Фото: Александра ШОПЕНКО

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РЕШЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫМИ

29 августа Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором сформулировал свое отношение к проекту изменений пенсионной системы. Президент России отметил, что о корректировках говорили еще в далеких 90-х годах, но тогда страна не была готова к нововведениям. Сейчас по всем экономическим показателям - самое благоприятное время для изменений пенсионного законодательства, которые должны положительно сказаться на демографической ситуации во всех регионах России. Обращение Владимира Путина прокомментировал председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской, отметив, что часть предложений региональных депутатов вошли в выступление главы Государства.

- Обращение президента к гражданам России было ожидаемым, обсуждения реформы идут уже третий месяц. Мы, в свою очередь, на своих партийных площадках проводили широкие дискуссии вместе со всеми заинтересованными сторонами - это и профсоюзы, и общественные организации, и просто местные жители. Все предлагали свои идеи, - говорит Сергей Луговской, председатель Законодательной Думы Хабаровского края. - Вопрос затрагивает абсолютно всех, и президент в своем обращении очень ясно, просто и по-человечески обозначил свою позицию в данном вопросе и сказал о той необходимости, которая возникла, возможно, еще в предыдущие годы. Но сейчас именно то время, когда экономическая и политическая ситуации создают все необходимые условия для изменения пенсионного возраста.

Глава парламента обозначил и свою четкую позицию в отношении коллег, которые выступили против принятия пенсионной реформы.

- Это мнения людей и животных, которые привыкли прятать голову в песок, - подытожил Сергей Луговской.

НЕ ОСТАВИЛИ БЕЗ ВНИМАНИЯ

В Хабаровском крае проживает около 400 тысяч пенсионеров. По данным регионального отделения Пенсионного фонда России, ежегодно государство выделяет порядка 74 миллиардов рублей на пенсии жителям Хабаровского края. К слову, в среднем размер выплат составляет 16,3 тысячи рублей в месяц.

- Совместно с представителями власти, с гражданами и депутатами мы вынесли предложение учесть в изменении пенсионного возраста особенности Дальневосточного региона. Это и предложение по снижению пенсионного возраста для женщин на три года, и вопросы совершенствования рынка труда. Инициативы будут прорабатываться на всех уровнях. В том числе с участием представителей бизнеса. Президент поддержал нашу позицию и в отношении коренных малочисленных народов Севера, - отметил глава парламента.

Сергей Луговской обратил внимание и на то, что основная задача пенсионного законодательства - не экономическая. Главная цель - обеспечить достойные пенсии, повышая регулярные выплаты до показателей выше уровня инфляции. Регулирование отношений должно поспособствовать тому, чтобы пенсионеры, обладающие жизненным и практическим опытом, могли продолжать работу. Краевые депутаты уже предусмотрели возможность для продолжения дискуссий с работодателями по вопросам предоставления гарантий гражданам старшего возраста. Выработанные предложения в дальнейшем будут направлены для рассмотрения в Государственную Думу.