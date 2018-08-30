2018-08-30T11:26:04+03:00
Политика

Борис Гладких: Президент учел предложения регионов по изменению пенсионного законодательства

Парламентарий прокомментировал выступление Президента РФ
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Борис Гладких: Президент учел предложения регионов по изменению пенсионного законодательствБорис Гладких: Президент учел предложения регионов по изменению пенсионного законодательствФото: Правительство Хабаровского края
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Предложения главы государства Владимира Путина по законопроекту о постепенном повышении пенсионного возраста будут оформлены в виде поправок и внесены в Государственную Думу РФ. В сентябре депутаты рассмотрят его во втором чтении.

Борис Гладких, представляющий интересы Хабаровского края в Государственной Думе РФ подчеркнул, что в своем обращении Президент учел все существенные предложения, поступившие от регионов.

- Действительно, мы ждали, когда Президент выразит свое мнение. На протяжении двух месяцев общались с жителями края, с коллегами на региональном уровне. Это очень хорошо, что Владимир Владимирович услышал наиболее важные предложения, которые поступали со всех регионов страны, в том числе из Хабаровского края. В его обращении собраны все наиболее важные задачи, связанные с изменением пенсионного возраста. Это касается и коренных малочисленных народов, и женщин, и тех, кто в ближайшее время уходит на пенсию, - сказал Борис Гладких.

Парламентарий также отметил, что во время последних обсуждений в краевой Законодательной Думе даже представители оппозиционных фракций заговорили о том, что необходимо вступать в диалог и прорабатывать каждый вопрос детально.

- В целом понятно, что граждане России определились, как им поступать в будущем и чего ждать от изменения пенсионного возраста. Это этап в новейшей истории страны, который нужно пройти. Да, это непопулярная мера, но посыл Президента еще раз подтверждает, что власть будет и дальше работать в интересах граждан. Сложные вопросы нужно решать не митингами и акциями протеста, а только посредством конструктивного диалога, – заключил депутат.

Напомним, в среду, 29 августа, Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны по поводу внесения изменений в пенсионное законодательство.

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