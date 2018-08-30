Вячеслав Шпорт: Пенсионная реформа касается сотен тысяч жителей края и их интересы первостепенны

СЕГОДНЯ 11:28 2018-08-30T11:32:46+03:00

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Комментируя обращение Президента РФ по пенсионной реформе в стране, Губернатор края подчеркнул, что глава государства ответил на многие вопросы жителей.

По словам Губернатора края, Владимир Путин высказал взвешенную точку зрения.

- Да, с одной стороны изменения назрели, но с другой стороны – их надо проводить постепенно, учитывая интересы граждан. Президент все подробно разъяснил. Хочется подчеркнуть, в первую очередь, важность регионального аспекта. Для Хабаровского края это особо чувствительная тема. Обещаю, мы не только сохраним региональные льготы! Я поручил разработать новые социальные гарантии для людей предпенсионного возраста, - сказал Вячеслав Шпорт.

Губернатор подчеркнул, что другой важной темой, которую затронул глава государства, является соблюдение трудовых прав людей, которые в ближайшие годы выйдут на пенсию. Для них будут внедряться специальные программы переобучения. «В Хабаровском крае мы тоже разработаем такие программы. И будем жестко пресекать любые случаи дискриминации граждан предпенсионного возраста при приеме на работу», - подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Глава региона отметил, что для Хабаровского края также большое значение имеет сохранение условий по выходу на пенсию для коренных малочисленных народов Севера.

- Мы уже начали большую работу по изменению регионального законодательства. Все инициативы направлены на улучшение качества жизни. Мы будем выносить свои предложения на федеральный уровень. Считаю, что это нужно делать грамотно, оперативно, профессионально. Пенсионная реформа касается сотен тысяч жителей Хабаровского края и их интересы для меня первостепенны, - отметил Губернатор края.

Напомним, что Президент РФ накануне обратился с обращением к жителям страны, в котором обозначил основные приоритеты пенсионной реформы. Предложения главы государства будут оформлены в виде поправок и внесены в Государственную Думу РФ.