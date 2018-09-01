Иностранцев теперь пускают в Хабаровск по электронным визам

СЕГОДНЯ 08:29 2018-09-01T09:02:13+03:00

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В краевой столице начала работать новая схема въезда иностранцев. С 1 сентября 2018 года заграничные гости могут попасть в Хабаровск по электронной визе.

- Воспользоваться такой формой разрешения могут граждане 18 государств. Среди них жители Японии, КНР, КНДР, Сингапура, Индии, Мексики, Алжира, Брунея, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции. В связи с нововведением пограничные пункты пропуска оснастили необходимым оборудованием, - прокомментировали в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт».

Электронную визу оформляют бесплатно. Заявку на получение разрешения принимают на сайте evisa.kdmid.ru. При этом внимание туристов обращают на сроки подачи заявления. Желающим приехать в Россию нужно отправить свои данные минимум за четыре дня до даты поездки. Одобренную визу проставляют в паспорт иностранца на российской границе. Потом зарубежные гости могут находиться в России до восьми суток. Выехать из страны они обязаны только из пункта пропуска, через который въехали

Электронные визы снимут барьеры для иностранного туризма и бизнеса на Дальнем Востоке и в частности в Хабаровском крае. Особенно это важно для развития экономических отношений между регионом и его ближайшими соседями – Кореей, Японией и Китаем. Нововведение поможет увеличить международный пассажиропоток аэропорта в Хабаровске и открыть новые рейсы и направления работы.