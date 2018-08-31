2018-08-31T04:25:50+03:00
Дом. Семья

Медведь на Камчатке порыбачил вместе с касатками

Свидетелем необычной встречи стал инспектор местного заповедника
Александра ШОПЕНКО
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Фото: Сергей Габов/ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»Фото: Сергей Габов/ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»
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В бухте Ольга на Камчатке медведь и несколько касаток одновременно ловили рыбу. Инспектор Кроноцкого заповедника Сергей Габов запечатлел необычное явление и поделился снимком в социальной сети.

Огромные морские хищники не вызвали смятения у медведя - косолапый спокойно лакомился деликатесным кижучем в нескольких десятках метров от двух касаток, чьи спины было видно среди волн. Рыбаки не мешали друг другу и добывали лосося параллельно.

К слову, медведи обычно предпочитают рыбачить в одиночку, тогда как морские млекопитающие из семейства дельфиновых охотятся коллективно. Иногда время их промысла совпадает и случаются такие необычные встречи.

- На берегу бухты находится кордон «Кроноки», откуда открывается вид на море. Медведи и касатки рыбачат там постоянно, но нашему инспектору удалось сфотографировать необычный момент, - рассказала Мария Воронцова, пресс-секретарь ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Кстати, в мае этого года сотрудники заповедника нашли забавного детеныша пестрой нерпы. Белек был пухленьким, из-за чего инспекторы в шутку назвали его Жруном. Маленький и обаятельный ларг моментально покорил пользователей социальных сетей.

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