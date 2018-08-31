За грибами: Как любителям «тихой охоты» не потеряться в поисках лесных даров Хабаровского края

СЕГОДНЯ 05:46 2018-08-31T05:54:12+03:00

За грибами: Как любителям «тихой охоты» не потеряться в поисках лесных даров в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Заядлые грибники уже на низком старте в ожидании сезона осенней «тихой охоты». Дальневосточная тайга богата на дикоросы. Щедра, но не всегда гостеприимна. Особенно местные леса не любят неподготовленных и самонадеянных собирателей.

- К сожалению, большинство людей не умеют ориентироваться в лесу. Они переоценивают свои способности и не всегда отдают себе отчет в том, какая опасность их поджидает. Некоторые традиционные методы ориентирования на местности могут попросту не работать по многим причинам, - прокомментировал Павел Листратенко, начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций комитета по гражданской защите правительства Хабаровского края.

ШАГ 1 - ПОДГОТОВКА

Тщательная и правильная подготовка, как минимум, на 50 процентов сулит вашему мероприятию успех, поэтому не стоит пренебрегать ей.

В первую очередь, необходимо четко обозначить территорию, на которой вы будете собирать грибы. Учитывайте прогноз погоды: если небо хмурое, идти в лес настоятельно не рекомендуется. В известность обязательно нужно поставить родственников и знакомых, разъяснив, куда и во сколько вы пойдете и в какое время вернетесь.

Одежде тоже стоит уделить внимание. Понятно, что в шортах, майке и тапках по грибы да по ягоды не пойдешь, иначе получится эдакий пир для кровососов. Тело, руки и ноги должны быть полностью закрыты, плюс настоятельно рекомендуется надеть что-нибудь яркое, чтобы быть заметным. Например, строительную жилетку, они продаются в магазинах спецодежды.

ШАГ 2 - СБОР ПОХОДНОГО РЮКЗАКА

В первую очередь, нужно взять заряженный мобильный телефон, воду, немного еды, охотничьи спички, нож, репелленты и теплые вещи. В обязательный минимум должны входить средства для оказания первой медицинской помощи, а если у вас есть какие-то хронические заболевания - необходимые лекарства. Не лишними будут фонарик и свисток - вдруг придется подавать звуковые или световые сигналы.

Чтобы ориентироваться на местности, в арсенал должен входить компас (конечно, если вы умеете им пользоваться) или навигатор.

ШАГ 3 - ЗАПОМНИТЬ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ

Перед тем как ваша нога ступит в лес, нужно осмотреться и запомнить, в какой стороне ваш дом. Любой отличительный крупный объект - река, дорога, железнодорожные пути, линии электропередачи - поможет лучше ориентироваться. С намеченного маршрута отходить запрещено, а чтобы не сбиться с пути, каждые 100-150 метров нужно оставлять метки (без нанесения ущерба природе) и запоминать другие хорошо заметные ориентиры.

От похода в незнакомый лес в одиночку стоит воздержаться. Ступать в неизвестную вам чащу лучше с проводником, который знает ее как свои пять пальцев.

ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ...

Вдруг вы все же потерялись. Первые эмоции - страх и паника, а ощущение, что нужно бежать, застилает здравый смысл и вот, вы уже в глухой и малопроходимой чаще. Поэтому, как только вы поняли, что потерялись, немедленно остановитесь и успокойтесь. Затем придется поднапрячься, вспомнить последнюю метку на знакомой части пути и постараться проследить к ней дорогу. Если этот план провалился, не поддавайтесь панике и звоните по номеру 112.

Если не получилось обратиться к спасателям, нужно поискать другую ближайшую тропу или просеку. Пересекать водоемы категорически запрещено, идите вдоль них. Идеальный вариант - подняться на привал на высокое и, по возможности, открытое место.

Ночевать в лесу, конечно, не очень хочется, но если вдруг появилась такая необходимость, то нужно развести костер и постараться не спать. Пока на улице светло, подавайте звуковые сигналы, с наступлением темноты добавьте к ним световые.

Будем надеяться, что эти ценные советы вам не придется применять, но, как все знают, кто предупрежден, тот вооружен. Будьте во всеоружии, удачной «тихой охоты».