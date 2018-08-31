В Хабаровске осудят водителя, сбившего на улице Вахова семью с ребенком

СЕГОДНЯ 08:45 2018-08-31T08:46:18+03:00

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В Хабаровске сотрудники прокуратуры отправили в суд уголовное дело в отношении водителя, по вине которого погиб молодой человек. Автолюбитель незадолго до аварии выпивал с друзьями в гараже. У мужчин кончился алкоголь, и они решили пополнить запасы спиртного. Виновнику ДТП пришла в голову идея угнать машину знакомого, которого не было в городе, и съездить на ней в магазин за выпивкой. К слову, это не первый раз, когда хабаровчанин сел за руль пьяным. Но и это лишь половина беды — у мужчины никогда и не было водительских прав. Однако, со слов самого любителя нетрезвой езды, алкоголь в его крови не основная причина той злополучной аварии.

- Купив спиртное и возвращаясь в гараж по улице Сысоева, в жилом квартале он сильно нажал на педаль газа, из-за чего машину занесло и выбросило на стоящий неподалеку автомобиль, а затем на идущих по тротуару людей. Скорость движения была около 80 километров в час, - сообщает прокуратура Хабаровского края. - Он потерял контроль над иномаркой, столкнулся с припаркованной машиной, после чего автомобиль нарушителя выбросило на тротуар, по которому прогуливалась молодая семья с 2-летним ребенком.

Скорость движения была около 80 километров в часФото: Социальные сети

В той аварии погиб 27-летний глава семейства. Он буквально оттолкнул сына и жену, спасая их жизни ценой собственной. Травмы, которые молодой человек получил при столкновении с Nissan Skyline, были несовместимы с жизнью. Первыми к нему на помощь ринулись очевидцы, а затем к ним присоединились и врачи скорой помощи, случайно оказавшиеся рядом. Они сразу сказали, что шансов выжить после столкновения у мужчины не было. Смерть наступила практически мгновенно.

- Было просто без вариантов. Мы констатировали смерть, помочь ничем было нельзя. Он находился под бампером, слегка зажат. Очевидцы рассказывали, что еще несколько секунд после аварии хабаровчанин дышал. Но это были уже спонтанные, остаточные вздохи, - рассказывала подробности врач.

В той аварии погиб 27-летний глава семействаФото: Социальные сети

Мама мальчика практически не пострадала, а вот самого малыша доставили в больницу с тяжелыми травмами. Сейчас его уже выписали. Ребенок лечится амбулаторно. А водителя, предположительно по чьей вине погиб его отец, в скором времени осудят. Ему грозит до 12 лет лишения свободы за езду в пьяном виде, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека. Второй статьей, по которой мужчине выдвинули обвинение, стала угон иномарки. В этих преступлениях водитель признался в полном объеме.