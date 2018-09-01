Двойной штраф за нарушение пожарной безопасности заплатят нарушители особого режима в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 02:01 2018-08-31T12:46:02+03:00

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С мая этого года в Хабаровском крае введен особый противопожарный режим. На данный момент он действует в 15 районах региона, за исключением Аяно-Майского и Комсомольского районов, а также города Юности.

Такой режим вводится в профилактических целях. В этот период запрещено жечь сухую траву, мусор и разводить костры. В противном случае придется понести двойное наказание, как обычным людям, так и предпринимателям. Кроме того, сотрудники Авиалесоохраны и лесничеств усиленно патрулируют тайгу.

- Решение о введении особого противопожарного режима принимают власти либо региона, либо районов. Действует он до того момента, пока климатические условия не стабилизируются и угроза возникновения природных пожаров не уйдет. Обычно особый противопожарный режим снимают в октябре, - отметила Екатерина Потворова, пресс-секретарь главка МЧС России по Хабаровскому краю.

СПРАВКА "КП"

Что грозит поджигателям?

Нарушителей противопожарного режима могут привлекать как к административной, так и к уголовной ответственности.

ШТРАФЫ...

Для частных лиц штраф составляет от одной до двух тысяч рублей.

Для должностных лиц - от шести до 15 тысяч рублей.

Для организаций - от 150 до 200 тысяч рублей.

Если же в районе действует особый противопожарный режим, то сумма штрафов увеличивается вдвое.

...И ДАЖЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ

Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений, квалифицируется уже как преступление по статье 261 УК РФ, которая по части первой предусматривает штраф за неосторожное обращение с огнем в размере от 200 до 400 тысяч рублей, а по части третьей - штраф за поджог в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме штрафа виновного могут привлечь к обязательным, принудительным или исправительным работам, а также лишить свободы на срок до восьми лет.