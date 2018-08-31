Автобус со спящими туристами загорелся на трассе Хабаровск-Владивосток

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-31T12:46:02+03:00

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Происшествие случилось 29 августа поздно вечером. Автобус с туристами ехал по трассе Хабаровск - Владивосток в сторону Приморья, в Андреевку. Внезапно пассажиры почувствовали запах дыма и запаниковали, другая часть хабаровчан и вовсе спала. По предварительным данным, в автобусе находились четыре человека и водитель. В 20 километрах от Дальнереченска автобус загорелся на ходу. Те, кто в это время бодрствовал,тут же рассказали о возгорании водителю машины. Мужчина остановил транспорт и принялся тушить очаги горения своими силами, но старания оказались тщетными. Языки пламени распространялись слишком быстро. Хабаровчане, которые находились в салоне автобуса, были вынуждены эвакуироваться, в то время, как водитель вызывал пожарных.

В группах в социальных сетях тут же стал распространяться видеоролик, на котором хорошо видно, как автобус полыхает на трассе. Очевидцы за кадром комментируют происходящее, на удивление сохраняя спокойствие, смотря, как весь их багаж горит «синим пламенем».

- Сегодня в районе 10 вечера примерно в 20 километрах от Дальнереченска загорелся автобус. Ни пострадавших, ни погибших нет, - говорит автор видеоролика.

Позже выяснилось, что действительно никто в результате происшествия не пострадал. На происшествие съехались сотрудники двух пожарных подразделений из Лучегорска и Дальнереченска.

- Наши сотрудники прибыли на место происшествие раньше коллег из Дальнереченска. В это время автобус уже полностью был охвачен огнем. Салон уже было не спасти. К счастью, внутри машины уже никого из пассажиров не было. Все они вовремя успели покинуть автобус, - рассказывает Сергей Зибаев, начальник пожарного отряда в Лучегорске. - Пожарные начали проводить работы по локализации очагов горения. Позже присоединились коллеги из другого подразделения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. По предварительным данным, причина пожара - короткое замыкание. Точную причину озвучат после проведения расследования.

Сгоревший автобус, точнее то, что отнего осталось, уже отбуксировали в Хабаровск. «Угли» машины в дальнейшем будут тщательно обследовать, чтобы оценить не только сумму причиненного ущерба, но и установить виновников происшествия.