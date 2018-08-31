2018-09-05T06:08:02+03:00
Общество

Депутатам Хабаровска рассказали о социальной поддержке населения

В прошлом году на реализацию программы социальной поддержки населения было выделено более 281 миллиона рублей
Элина ОГАНЕСЯН
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Депутатам Хабаровска отчитались по итогам социальной поддержки населенияДепутатам Хабаровска отчитались по итогам социальной поддержки населенияФото: Элина ОГАНЕСЯН
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В Хабаровской городской думе состоялось заседание по итогам реализации программы «Социальная поддержка граждан» в 2017 году и первом полугодии 2018 года. Народным избранникам рассказали о том, какие социальные услуги пользуются у горожан особым спросом.

- Несмотря на дефицит бюджета, мэром города и депутатами было принято решении о направлении в 2017 году более 281 миллиона рублей на реализацию программы «Социальная поддержка граждан», - выступает с докладом Лейла Круш, начальника управления социальной работы с населением администрации города Хабаровска. - Ежегодно решаются вопросы о 50 тысячах обращений хабаровчан, среди которых: семьи с детьми, граждане старшего поколения и люди с ограниченными возможностями. Наиболее востребованными видами адресной помощи среди людей старшего поколения являются: единовременная материальная помощь на замену электропроводки в размере трех тысяч рублей, ветераны ВОВ чаще всего обращаются за помощью в ремонте жилья, инвалиды - за приобртением комплектов постельных принадлежностей, у семей с детьми — компенсация разницы в тарифах ЖКХ, питание для детей из «группы риска».

- О социальной значимости тут даже говорить не нужно, все и так понятно. Мы с депутатами встречаемся, нам задают вопросы о льготах, тема волнует каждого, - отметила Александра Гаврилова, председатель комитета по социальным вопросам Хабаровской городской думы. - Важно, что в этой программе задействованы практически все наши структурные подразделения. Это говорит о важности мероприятий, которые включает в себя программа.

С января 2018 года право на частичную компенсацию расходов на установку, проверку, замену приборов учета получают и «реабилитированные» граждане. Для удобства хабаровчан натуральную помощь на оказание банных услуг и получения постельного белья заменили на денежные выплаты. Благодаря этому помощь стали оказывать с начала года, не дожидаясь окончания торгов.

Вместе с оказанием адресной помощи, ведется работа по развитию учреждений отрасли. После обращения местных жителей, городские власти ввели новый вид платных услуг - по социально низким ценам - группы кратковременного пребывания детей, где ребенок, который не посещает детский сад и ясли, имеет возможность развиваться в творческом направлении, пока родители занимаются своими делами. С начала этого года услугой воспользовались уже 176 семей.

В настоящее время ведутся работы по слиянию с федеральной программой социального обеспечения. У жителей Хабаровска в скором времени появится возможность узнать о всех мерах поддержки, как из муниципального, так и из краевого и федерального бюджетов.

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