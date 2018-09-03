СЕГОДНЯ 03:10 2018-09-03T04:54:24+03:00

Камчатский экс-чиновник подозревается в получении взятки в один миллион рублей Фото: Анастасия Осипова

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Экс-глава департамента градостроительства и земельных отношений мэрии Петропавловск-Камчатского городского округа стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, чиновник получил взятку в один миллион рублей от бизнес-леди, которая желала арендовать землю.

Как сообщает СУ СКР по Камчатскому краю, бывший сотрудник администрации получил взятку в 2013 году. За вознаграждение экс-чиновник должен был сделать так, чтобы глава округа принял решение об аренде земли по Высотной улице в столице региона в пользу коммерческой фирмы. Деньги бывшему сотруднику мэрии занесла предпринимательница, которая представляла организацию.

По сообщению пресс-службы регионального УМВД России, 44-летний чиновник сменил место жительства и переехал в Краснодар. Правоохранители задержали мужчину в курортном городе и доставили на полуостров. Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки».

45-летняя предпринимательница также стала фигурантом уголовного дела, которое возбуждено по статье «Дача взятки». Расследование продолжается.

Отметим, что максимальное наказание по вменяемым преступлениям – от 7 до 12 лет колонии со штрафом.