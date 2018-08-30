2018-09-05T05:29:15+03:00
Общество

Как стать участником программы по благоустройству дворов в Хабаровске

Чиновники рассказали, что нужно делать горожанам, чтобы рядом с домом появились новые детские и спортивные площадки
Элина ОГАНЕСЯН
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Как стать участником программы по благоустройству дворов в ХабаровскеКак стать участником программы по благоустройству дворов в ХабаровскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Все мероприятия по благоустройству дворовых территорий были выведены в отдельную программу под названием «Формирование комфортной городской среды». В этом году она будет реализована по двум направлениям: это программа формирования современной городской среды и привлечение грантов на эти мероприятия.

- В общем на благоустройство территорий в рамках муниципальной программы будет реализовано более 100 миллионов рублей. Из них более 30 миллионов - из бюджета города Хабаровска, свыше 77 миллионов — из краевого и федерального бюджетов, - рассказывает Анатолий Климочкин, начальник управления ЖКХ администрации Хабаровска. - В марте 2018 года представили решения по более 50 дворовым территориям, которые подлежат благоустройству. Еще почти столько же отремонтируют благодаря субсидиям. Для жителей свыше 10 домов проведут аукцион.

Как отмечают в Хабаровской городской думе, для того, чтобы стать участником программы, необходимо стать настоящим хозяином своего дома. Для благоустройства дворов нужно провести межевание территорий и поставить их на кадастровый счет.

- Выделено десять миллионов рублей для оказания помощи собственникам по проведению межевания и постановке на кадастровый учет территорий возле дома. В первую очередь, мы оказываем эту услугу тем, кто уже в этом году претендует на благоустройство своего двора, - обращает внимание спикер.

Всего в этом году на капитальные ремонты дворов предусмотрено порядка 150 миллионов рублей. Они пойдут на восстановление 148 площадок, в том числе и на установку игровых, детских и спортивных зон.

Сергей Савков, председатель Хабаровской городской думы отметил, что он вместе с депутатами всех округов держит ситуацию по данному вопросу на контроле.

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