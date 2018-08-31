2018-09-05T05:22:05+03:00
Общество

В Хабаровске появятся новые стадионы, бассейны и спортивные комплексы

Чиновники рассказали депутатам о реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры и о планах на ближайшие годы
Элина ОГАНЕСЯН
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В Хабаровске появятся новые стадионы, бассейны и спортивные комплексыВ Хабаровске появятся новые стадионы, бассейны и спортивные комплексыФото: Элина ОГАНЕСЯН
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На заседании комитета по социальным вопросам Хабаровской городской думы был вынесен на рассмотрение ход выполнения программы комплексного развития социальной инфраструктуры дальневосточной столицы, утвержденной в прошлом году.

С докладом выступила Ольга Тен, заместитель мэра города. Финансирование программы легло на плечи федерального, краевого и городского бюджетов. Таким образом, благодаря трем источникам, до 2035 года на реализацию программы будет выделено больше 28 миллиардов рублей. Для наглядности, именно эта программа помогла воплотить в жизнь проект небезызвестного лицея «Звездный» в микрорайоне «Ореховая сопка». А еще благодаря ей возвели дворец единоборств «Самбо» и Дальневосточный учебно-спортивный центр.

- Завершение строительства спортивных объектов планируется в 2020 году. Работы идут по графику. На сегодняшний день готовность комплексов составляет тридцать процентов, - отметила Ольга Тен.

Спикер рассказала городским депутатам и о планах на ближайшие 17 лет. В Хабаровске запланировано строительство восьми спортивных комплексов, семи бассейнов и двух стадионов в разных районах города . Кроме того, в дальневосточной столице за это время появятся три детские школы искусства и дома творчества. Не оставят без внимания и школы. Предполагается возведение 12 школ и семи пристроек к уже существующим образовательным учреждениям. Это поможет полностью избавиться от второй смены.

- Все запланированные целевые показатели на 2017 год выполнены в полном объеме. Комитет единогласно принял решение вынести вопрос на рассмотрение думы,- резюмировала Александра Гаврилова, председатель комитета по социальным вопросам Хабаровской городской думы.

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