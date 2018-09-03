Нечеловеческая жестокость: Житель Хабаровского края отравил ненавистных ему бродячих собак

СЕГОДНЯ 11:03 2018-09-03T11:03:25+03:00

Два пса умерли мучительной смертью, еще один остался в живых только потому что съел мало мяса с ядом

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Происшествие случилось в апреле этого года в поселке Токи. 23-летний молодой человек трудился разнорабочим в одной из местных транспортных компаний неподалеку от ванинского отделения транспортной полиции. По пути на работу и домой он всегда встречал стаи бездомных собак. По словам сельчан, парень с детства их ненавидел.

Соседи предполагают, что ненависть к четвероногим родилась из психологической травмы. Собаки же, словно чувствовали это и постоянно лаяли на мужчину. Ни на кого больше.

В итоге он придумал жестокий план по расправе над животными. Купил в магазине мясо, в аптеке - препарат, который действовал на собак, как яд, и размешал продукты. Заготовленную приманку молодой человек разбросал по земле. В итоге две собаки погибли мучительной смертью, третьему псу удалось выжить только потому, что он съел слишком мало, чтобы отравиться.

Вскоре о живодерстве стало известно правоохранителям, которые возбудили в отношении парня уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», что уже само по себе явление достаточно редкое.

- Следственным отделением Ванинского ЛО МВД России на транспорте собрана достаточная доказательная база, в связи чем уголовное дело вместе с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, - говорит Ольга Мироненко, руководитель пресс-службы УТ МВД России по ДФО. - Обвиняемый вину свою признал полностью, в содеянном раскаялся.

Максимальное наказание, которое может грозить живодеру из Токи, пять лет лишения свободы.