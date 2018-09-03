2018-09-03T11:03:25+03:00
Происшествия

Нечеловеческая жестокость: Житель Хабаровского края отравил ненавистных ему бродячих собак

Два пса умерли мучительной смертью, еще один остался в живых только потому что съел мало мяса с ядом
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Нечеловеческое сердце: Житель Хабаровского края отравил ненавистных ему бродячих собакНечеловеческое сердце: Житель Хабаровского края отравил ненавистных ему бродячих собакФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Происшествие случилось в апреле этого года в поселке Токи. 23-летний молодой человек трудился разнорабочим в одной из местных транспортных компаний неподалеку от ванинского отделения транспортной полиции. По пути на работу и домой он всегда встречал стаи бездомных собак. По словам сельчан, парень с детства их ненавидел.

Соседи предполагают, что ненависть к четвероногим родилась из психологической травмы. Собаки же, словно чувствовали это и постоянно лаяли на мужчину. Ни на кого больше.

В итоге он придумал жестокий план по расправе над животными. Купил в магазине мясо, в аптеке - препарат, который действовал на собак, как яд, и размешал продукты. Заготовленную приманку молодой человек разбросал по земле. В итоге две собаки погибли мучительной смертью, третьему псу удалось выжить только потому, что он съел слишком мало, чтобы отравиться.

Вскоре о живодерстве стало известно правоохранителям, которые возбудили в отношении парня уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», что уже само по себе явление достаточно редкое.

- Следственным отделением Ванинского ЛО МВД России на транспорте собрана достаточная доказательная база, в связи чем уголовное дело вместе с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, - говорит Ольга Мироненко, руководитель пресс-службы УТ МВД России по ДФО. - Обвиняемый вину свою признал полностью, в содеянном раскаялся.

Максимальное наказание, которое может грозить живодеру из Токи, пять лет лишения свободы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Версия: Главный полицейский Киришей создал «банду», чтобы помочь больной маме
Силовика и его подчиненных обвинили в краже 1,5 тонн дизельного топлива на 40 миллионов рублей. Жена сотрудника МВД уверена: ее супруга подставили, потому что он мешал преступникам.
Новости 24
В Хабаровске в школы отправились 62 тысячи детей
В Хабаровске появится парк для ветеранов
Житель Хабаровска ради наживы стащил коммунальное оборудование
На Сахалине количество чиновников, летающих бизнес-классом, может сократиться
Хабаровск посетили участники велопробега из Швейцарии
В одном из домов Биробиджана нашли труп
Жителя Комсомольска-на-Амуре подозревают в карманной краже на 80 тысяч рублей
В Хабаровске нашли пропавшего 13-летнего ребенка
В Еврейской автономии через границу не пропустили опасное мясо
В Хабаровском крае прошли учения для артиллеристов ВВО
В Хабаровске пропал 13-летний ребенок
Машина сбила девятилетнего велосипедиста во дворе дома в Хабаровске
В Хабаровске разыскивают жертв престарелого педофила
Уровень Амура у Хабаровска на сегодня, 3 сентября 2018 года
Воспитатель детского дома в Хабаровском крае стала жертвой грабителя