2018-09-03T11:09:14+03:00
Происшествия

Жительница Хабаровска хранила для продажи около десяти килограммов героина

Следователям предстоит разобраться, откуда у женщины столь крупная партия наркотика
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Жительница Хабаровска хранила для продажи около десяти килограммов героинаЖительница Хабаровска хранила для продажи около десяти килограммов героинаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Хабаровчанка с криминальным прошлым подозревается в незаконной продаже наркотиков в особо крупном размере. 44-женщина купила и хранила героин по месту жительства – в селе Мирное. При обысках, сотрудники ФСБ нашли у нее и изъяли около десяти килограммов запрещенного вещества.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, фигурантка уголовного дела ранее отбывала наказание в колонии за типичное преступление. На ошибках прошлого женщина не научилась, и, кроме хранения огромной партии героина, она продала 40 граммов наркотика другой представительнице слабого пола.

Подозреваемая была задержана, а в августе правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере» и «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Только за первый эпизод хабаровчанке грозит срок вплоть до пожизненного заключения, за второй – до 20 лет колонии.

Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранителям предстоит выяснить, как долго женщина торговала наркотиками и где ей удалось достать столь крупную партию героина.

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