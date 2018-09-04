Никаких хвостиков, только косички: В хабаровской школе разгорелся скандал после жалоб родителей

СЕГОДНЯ 10:20 2018-09-04T11:17:48+03:00

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Начался новый учебный год, и по традиции он начался с разгоревшегося скандала. Вечное сопротивление между родителями и директорами на этот раз затронуло больную тему для детей - дресс-код. Формой никого не удивишь, строгие костюмы и платья ввели уже практически во всех школах Хабаровска. Такой был указ президента. Однако в школе №12 пошли дальше.

По информации из социальных сетей, несколько родителей пожаловались на руководство школы, потому что они несколько перегнули с внутренними правилами. По их словам, директор строго запретил девочкам собирать волосы в хвост. Только в косички. Даже относительно резинок есть свои нюансы. Никаких ярких и цветных аксессуаров - только черные и белые. Тут уже стало интересно - не переборщило ли руководство. «КП»-Хабаровск» связалась с директором школы, которая рассказала, как обстоят дела на самом деле.

- Не понимаю, с чего раздули такую шумиху. У нас, как и во многих школах есть утвержденная форма для учеников. По правилам волосы у девочек должны быть аккуратно собраны. Естественно, связанно это с техникой безопасности, а не с нашей личной прихотью, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Савостина, директор школы №12. - Дети на уроках проводят лабораторные работы, занимаются физкультурой. Распущенные волосы могут стать причиной травмирования детей. Я понятия не имею, откуда появилась информация о том, что мы запретили собирать волосы в хвост. Это неправда. Просто косички удобнее. Мы разрешили использовать резинки для волос нейтральных цветов, чтобы они не бросались в глаза и не отвлекали учеников.

По мнению пользователей сети, жалобы родителей - нормальное явление для начала нового учебного года. Многие просто не успели перестроиться с летнего режима, поэтому возникают подобные конфликты. Дети возмущаются родителям, а те, в свою очередь, высказывают свои недовольства публично.