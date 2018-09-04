2018-09-04T11:44:51+03:00
Происшествия

Рыбак из Хабаровского края отругал приятеля за разлитый алкоголь и поплатился за это жизнью

Мужчина зарезал друга, потому что больше не мог терпеть критику на счет его неуклюжести, из-за которой они остались без горячительных [фото]
Элина ОГАНЕСЯН
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Житель Хабаровского края поругал приятеля, который уронил бутылку алкоголя, и поплатился за это жизньюЖитель Хабаровского края поругал приятеля, который уронил бутылку алкоголя, и поплатился за это жизньюФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
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Происшествие случилось в августе этого года в Охотском районе. 36-летний житель села Иня приехал в поселок Новое Устье погостить к своему приятелю. У мужчин были планы на отличное совместное времяпровождение: рыбалка, разговоры по душам и, конечно, застолье с алкоголем. Как раз оно и стало для приятелей судьбоносным.

Еще днем ничего не предвещало беды, друзья охотились на рыб, а придя с уловом домой, решили выпить. Стол был накрыт, бутылка открыта - ничего не препятствовало застолью. Содержимое в емкости уменьшалось, мужчины пьянели, и в какой-то момент алкоголь нарушил координацию движений гостя. Тот из-за неуклюжести уронил бутылку, и ценное содержимое беспощадно и бесповоротно вытекло на пол.

Житель Хабаровского края поругал приятеля, который уронил бутылку алкоголя, и поплатился за это жизнью Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Житель Хабаровского края поругал приятеля, который уронил бутылку алкоголя, и поплатился за это жизньюФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Хозяина жилища это очень расстроило, и он начал критиковать приятеля, мол, что ты за человек такой, взял и разом лишил его увеселительного. Конечно, за обвинениями посыпалась и нецензурная брань, вслед за ней - грубости и колкости в адрес гостя. В итоге критик пошел на улицу подышать, а вслед за ним освежиться вышел и гость, схватив перед этим со стола нож. На улице он и убил своего собутыльника. Мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

- В отношении жителя села Иня следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания, раскаялся, свои агрессивные действия объяснил большим количеством выпитого спиртного, - рассказывает Илья Гудков, руководитель СУ СК России по Хабаровскому краю. - Ранее ни обвиняемый, ни потерпевший к уголовной ответственности не привлекались.

Житель Хабаровского края поругал приятеля, который уронил бутылку алкоголя, и поплатился за это жизнью Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Житель Хабаровского края поругал приятеля, который уронил бутылку алкоголя, и поплатился за это жизньюФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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