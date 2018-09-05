2018-09-05T07:13:05+03:00
Общество

Общероссийский конгресс инженеров начал свою работу в Комсомольске-на-Амуре

За два дня участники обсудят вопросы подготовки технических кадров и развитие цифровой экономики
Александра ШОПЕНКО
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Общероссийский конгресс инженеров начал свою работу в Комсомольске-на-АмуреОбщероссийский конгресс инженеров начал свою работу в Комсомольске-на-АмуреФото: Александра ШОПЕНКО
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В Комсомольске-на-Амуре открылся II Общероссийский конгресс инженеров, который объединил порядка 650 участников со всей страны. Мастер-классы, семинары и круглые столы мероприятия пройдут по двум направлениям: «Промышленность» и «Образование».

Общероссийский конгресс инженеров начал свою работу в Комсомольске-на-Амуре Фото: Александра ШОПЕНКО

Общероссийский конгресс инженеров начал свою работу в Комсомольске-на-АмуреФото: Александра ШОПЕНКО

- Площадки конгресса нацелены на обмен опытом, изучение нового. За пять лет нам удалось в разы поднять престиж профессии инженера. Результатом работы стало увеличение конкурса на инженерные специальности в вузах края в 1,5 раза. В течение двух дней мы будем обсуждать актуальное для инженеров настоящее и как вырастить специалистов будущего, - сказал Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края.

Общероссийский конгресс инженеров начал свою работу в Комсомольске-на-Амуре Фото: Александра ШОПЕНКО

Общероссийский конгресс инженеров начал свою работу в Комсомольске-на-АмуреФото: Александра ШОПЕНКО

Эксперты обсудят вопросы развития инженерного образования, промышленного туризма, бережливого производства и технологий будущего. Участники также на деле увидят передовые решения, которые уже внедрены в жизнь, посетив Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина.

Общероссийский конгресс инженеров начал свою работу в Комсомольске-на-Амуре Фото: Александра ШОПЕНКО

Общероссийский конгресс инженеров начал свою работу в Комсомольске-на-АмуреФото: Александра ШОПЕНКО

Кроме этого, с инженерными достижениями можно познакомиться на тематической выставке, которая открылась в Комсомольском театре драмы. Здесь можно отправиться в путешествие по Хабаровскому краю, получить программку из механической руки, попробовать себя сварщиком и посмотреть на кремль XXIII-XXIV веков, который своими руками собрали 15 школьников.

Общероссийский конгресс инженеров начал свою работу в Комсомольске-на-Амуре Фото: Александра ШОПЕНКО

Общероссийский конгресс инженеров начал свою работу в Комсомольске-на-АмуреФото: Александра ШОПЕНКО

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