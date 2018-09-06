Из-за тайфуна «Джеби» в Ванино на женщину с ребенком упало дерево.

СЕГОДНЯ 07:10 2018-09-06T08:11:57+03:00

Малыш отделался царапинами, а вот женщина сейчас в тяжелом состоянии [видео]

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Тайфун «Джеби» в Хабаровском крае, на Сахалине, в Японии и Приморье наделал много шума. В Стране восходящего солнца от стихийного бедствия погибли 10 человек, более 300 пострадали. На Дальнем Востоке летальных исходов пока еще не было, тайфун все еще оказывает влияние на регионы. Однако уже есть пострадавшие. Среди них 12 летняя девочка, на которую упала крыша школы в Советской Гавани и женщина с ребенком в Ванино. В последнем случае на них свалилось дерево.

- Женщина шла во дворе дома с ребенком. Возле подъезда из-за сильного порыва ветра на них упало дерево. Ребенок не пострадал, отделался легкими царапинами, основной удар пришелся на женщину. Ее буквально придавило, - рассказывает Евгений Шахрай, представитель пресс-службы администрации Ванинского района. - После случившегося женщина была без сознания. Ее доставили в местную ЦРБ, где она сейчас и находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, у 35-летней местной жительницы черепно-мозговая травма. Удар деревом как пришелся ей на голову. Каких-либо прогнозов медики пока не дают.

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