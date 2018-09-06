СЕГОДНЯ 11:22 2018-09-06T13:25:33+03:00

На Сахалинe парень спас семью с ребенком, которые оказались в машине, заваленной деревьями из-за тайфуна «Джеби» Фото: Из личного архива героя публикации

Владислав отвез насквозь продрогшую 9-летнюю Дашу и ее маму в спортивный клуб, где напоил чаем с малиной и помог отойти от шока [фото, видео]

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НЕРАВНОДУШНЫЙ «ПРОЕЗЖИЙ»

Тайфун «Джеби» или, как его ласково называют, «Ласточка» принес стихийные бедствия сразу в три региона: на Сахалин, Хабаровский край и Приморье. Они, как оказалось, снова были не готовы к проливным дождям и в буквальном смысле этого слова, поплыли. Из-за ураганных ветров аэропорты отменяли рейсы, города обесточило, машины стали лодками, а некоторые предприниматели были вынуждены попрощаться со своими товарами, потому что их магазины ушли под воду.

На Сахалина парень спас семью с ребенком, которые оказались в машине, заваленной деревьями из-за тайфуна «Джеби»Фото: Предоставлено героем публикации

На Сахалина парень спас семью с ребенком, которые оказались в машине, заваленной деревьями из-за тайфуна «Джеби»Фото: Предоставлено героем публикации

На Сахалина парень спас семью с ребенком, которые оказались в машине, заваленной деревьями из-за тайфуна «Джеби»Фото: Предоставлено героем публикации

К счастью, мир не без добрых людей. Оказалось,что на Сахалине есть свои супергерои, которые во время стихийного бедствия думали не только о себе, но и о безопасности и благополучии соседей. Наша история о 21-летнем Владиславе Титове, который стал спасителем для целой семьи.

5 сентября, когда влияние тайфуна во всю обрушилось на Макаровский район, Владислав поехал осмотреть дороги. Буквально в 1,5 километрах от Макарова он увидел внедорожник, практически полностью заваленный деревьями. Пассажиры, которые находились в салоне, были заблокированы. Парень притормозил. В это время мужчина через люк на крыше иномарки смог выбраться.

- Он подошел ко мне со сломанным локте, в полном шоке и кричал: «Вызывай скорую, МЧС!» Я, естественно, позвонил во все инстанции, чтобы помочь им. Пока я вызывал сотрудников ведомства, видел, как мужчина вытаскивает из люка свою жену и ребенка, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Владислав Титов, помощник машиниста в Макаровском районе. - Ждать подмогу мы не стали. Сперва посадили в мою машину девочку. Ребенок, конечно, сначала кричала: «Мама, мама!». Потом, когда села и женщина, малышка подуспокоилась. Они были с ног до головы в глине и мокрые насквозь. По дороге я взял им кофе в местном кафе, чтобы они согрелись и включил печку. Конечно, еще и пытался их успокоить морально.

По словам Владислава, мама и девочка, как потом выяснилось 9 летняя Даша, после «горячих манипуляций» немного пришли в себя.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА, КАК ПУНКТ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ

Владислав понял, что Дашу и ее маму отпускать сейчас просто нельзя. Несмотря на то, что они уже отогрелись, шоковое состояние не покидало их. Оправиться от такого быстро просто невозможно. Тогда парень позвонил своему бывшему тренеру по хоккею, который в это время находился на работе в городе Макарово.

- Звонит мне мой воспитанник и говорит, у меня проблемы. Когда он мне рассказал о том, что произошло, я тут же ему ответил, не раздумывая, дуть ко мне на работу. Привез мне пассажиров, мокрых, в грязи, все дрожали, - говорит Дмитрий Чикин, тренер по хоккею спортивной школы в Макарове. - Мы даже вещи их не смогли отстирать. Женщина с ребенком были очень перепуганы. Ну я с Владиславом им организовали чай, малину, шоколадки. Потом еще и спортом позанимались: в тренажерный зал зашли, поотжимались. В итоге их накормили, напоили, постирали, высушили.

На Сахалина парень спас семью с ребенком, которые оказались в машине, заваленной деревьями из-за тайфуна «Джеби»Фото: Предоставлено героем публикации

Позже в клуб, который стал пунктом временного пребывания граждан, пришел и глава семейства. От ближайшего кафе он дошел до школы босиком.

- От кафе до школы метров триста. После такой прогулки он просто не мог встать со стула, потому что выбил пятки. Ходить ему было очень тяжело, - продолжает Владислав. - До самого вечера они находились в клубе, мы там занимались спортом, поиграли в теннис. Они нас потом поблагодарили и заверили, что позвонят, как доберутся до дома. Мужчина сказал, что если я буду в Южно-Сахалинске, то обязательно сказать ему, пообещал помочь в любом вопросе.

На Сахалина парень спас семью с ребенком, которые оказались в машине, заваленной деревьями из-за тайфуна «Джеби»Фото: Предоставлено героем публикации

На Сахалина парень спас семью с ребенком, которые оказались в машине, заваленной деревьями из-за тайфуна «Джеби»Фото: Предоставлено героем публикации

Благодаря Владиславу и Дмитрию семье удалось спастись. Они в целости и сохранности, и сейчас их жизни ничего не угрожает.