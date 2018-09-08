2018-09-08T05:10:29+03:00
Происшествия

Двое детей пытались покорить Никольскую сопку на Камчатке и застряли

Испуганных ребятишек до приезда спасателей поддерживал отважный подросток
Александра ШОПЕНКО
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Двое детей пытались покорить Никольскую сопку на Камчатке и застрялиДвое детей пытались покорить Никольскую сопку на Камчатке и застрялиФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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Двое мальчиков 10 и 12 лет вчера, 7 сентября, отправились покорять Никольскую сопку в краевой столице. А вот уже самостоятельно спуститься ребятишки не смогли, очевидцу пришлось звонить в службу спасения.

Как сообщает пресс-служба главка МЧС России по Камчатскому краю, на помощь детям незамедлительно отправить трое спасателей и дежурный караул. До их приезда ребятишек поддерживал подросток, который забрался на сопку и проследил, чтобы юные скалолазы не сорвались вниз.

Как только команда прибыла на место, один из спасателей спустился к детям с помощью спецснаряжения. Сотрудники чрезвычайного ведомства поднимали маленьких мальчиков по одному, после вытащили и подростка. Пострадавших и травмированных нет, за медицинской помощью никто не обращался.

ВНИМАНИЕ!

МЧС напоминает, что самостоятельное покорение отвесных склонов сопок без спецснаряжения может закончиться в лучшем случае вызовом спасателей, в худшем - трагедией. Жители полуострова каждый год пытаются покорить вершины, в частности, Никольскую сопку. В большинстве своем «скалолазы» добираются до ее середины и понимают, что спуститься без посторонней помощи невозможно.

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