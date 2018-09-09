2018-09-09T09:14:07+03:00
Общество

На несанкционированный митинг собрались десятки хабаровчан в день выборов губернатора края 2018

Людей задерживали за громкие выступления и плакаты
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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На несанкционированный митинг собрались десятки хабаровчан в день выборовНа несанкционированный митинг собрались десятки хабаровчан в день выборовФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В краевой столице прямо в день выборов губернатора Хабаровского края и мэра города на площади имени Ленина прошел несанкционированный митинг. Заявленная тема мероприятия - против повышения пенсионной реформы.

Изначально городская мэрия согласовала митинг у монумента «Памятник партизанам», однако организаторы не согласились с таким решением и решили выйти на центральную площадь - первоначально заявленную площадку проведения массовой акции. В этот момент на одной из главных достопримечательностей Хабаровска шел концерт, который митингующие игнорировали.

На несанкционированный митинг собрались десятки хабаровчан в день выборов Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

На несанкционированный митинг собрались десятки хабаровчан в день выборовФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

С самого начала несанкционированного митинга полиция предупредила собравшихся о том, что акция незаконна. Но прислушались далеко не все. Кстати, участвовала не только молодежь, но зрелые и даже люди пожилого возраста.

На несанкционированный митинг собрались десятки хабаровчан в день выборов Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

На несанкционированный митинг собрались десятки хабаровчан в день выборовФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Организатора стражи порядка задержали сразу же, следом в автозак отправились те, кто громко выступал, разворачивал флаги и плакаты. Меньше чем за час полиция задержала четверых человек.

На несанкционированный митинг собрались десятки хабаровчан в день выборов Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

На несанкционированный митинг собрались десятки хабаровчан в день выборовФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Кстати, силовая поддержка была многочисленной, дабы пресечь провокации и обеспечить охрану правопорядка.

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