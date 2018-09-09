2018-09-09T12:51:37+03:00
Общество

Блюда трех эпох и экспортный набор - чем удивляли избирателей на выборах губернатора Хабаровского края 2018

Вместе с участками, открылась и традиционная продажа продуктов
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Блюда трех эпох и экспортный набор - чем удивляли хабаровчан на выборах губернатора и мэраБлюда трех эпох и экспортный набор - чем удивляли хабаровчан на выборах губернатора и мэраФото: Александра ШОПЕНКО
Изменить размер текста:

Выборы губернатора Хабаровского края 2018 проходят сегодня, 9 сентября, в регионе. Кроме того, в ряде районов людям предстоит избрать мэра, депутатов местных собраний и глав. На избирательных участках граждан жду приятные бонусы в виде распродажи продуктов, «Народных карт» и презентации молекулярной кухни.

Пожалуй, самая интересная презентация блюд развернулась на избирательном участке в хабаровской гимназии номер пять. Здесь гостям представили блюда, разработанные местными рестораторами специально к выборам 80-летию региона. Меню получило название «Блюда трех эпох». Так, XIX век олицетворяли фаршированные баклажаны «Айгуньский договор, прошлое столетие» - закуска «Купеческая» с крабом и яйцом пашот, а также мороженое «Дальневосточное» от местных фермеров. Настоящее время было воплощено в тале «Утренний туман на реке Анюй» и молекулярном «Кусуне» в виде конфеты.

Блюда трех эпох и экспортный набор - чем удивляли хабаровчан на выборах губернатора и мэра Фото: Александра ШОПЕНКО

Блюда трех эпох и экспортный набор - чем удивляли хабаровчан на выборах губернатора и мэраФото: Александра ШОПЕНКО

- Наши повара делят продукт на молекулы, меняют его свойства и таким образом появляется совершенно новое и по форме, и по вкусу блюдо. Этой техникой пока в Хабаровском крае владеют только специалисты одного из известных ресторанов дальневосточной столицы. Возможно, представленные блюда попадут в меню заведения, - рассказал Николай Крецу, министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.

Что касается «Народных столов», то в этот раз они заработали на всех избирательных участках региона. Погода позволила развернуть ярмарку на улицах. Традиционно, люди больше всего покупают выпечку и кондитерские изделия.

Блюда трех эпох и экспортный набор - чем удивляли хабаровчан на выборах губернатора и мэра Фото: Александра ШОПЕНКО

Блюда трех эпох и экспортный набор - чем удивляли хабаровчан на выборах губернатора и мэраФото: Александра ШОПЕНКО

Особенно можно отметить «Экспортный набор», который представили на одном из «Народных столов». Избирателям показали, какие товары, производимые в Хабаровском крае, уже отправляются на экспорт, а какие только найдут своего покупателя за границей. Среди первых - мороженое и мед, среди вторых - кондитерские изделия, сок, соевое молоко, сиропы и папоротник. В планах выводить на экспорт не менее двух предприятий в год.

Блюда трех эпох и экспортный набор - чем удивляли хабаровчан на выборах губернатора и мэра Фото: Александра ШОПЕНКО

Блюда трех эпох и экспортный набор - чем удивляли хабаровчан на выборах губернатора и мэраФото: Александра ШОПЕНКО

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится море
Море, солнце, пальмы и зыбучий песок. Так выглядит счастье, ведь большинство из нас увлеченно занято тем, что работает 11 месяцев в году для того, чтобы месяц провести на юге, наслаждаясь ничегонеделанием. И все же, к чему снится море? Разбираемся по самы
Новости 24
На ВЭФ в Приморье открыли «Улицу Дальнего Востока»
Явка на выборах мэра Хабаровска 2018 на шесть вечера, 9 сентября
Явка на выборах губернатора Хабаровского края 2018 на шесть часов вечера, 9 сентября
«СКА Хабаровск» в ничью сыграл с футболистами из «Сочи»
Явка на выборах мэра Хабаровска 2018 на три часа дня, 9 сентября
Явка на выборах губернатора Хабаровского края 2018 на три часа дня, 9 сентября
Комсомольчане выстроились в «Живую стену» на главной набережной
Явка на выборах мэра Хабаровска 2018 на полдень, 9 сентября
Явка на выборах губернатора Хабаровского 2018 края на обед, 9 сентября
Курьезная ситуация произошла на выборах губернатора Хабаровского края 2018
На выборах губернатора Хабаровского края 2018 уже проголосовали больше человек, чем в 2013 году
Александр Соколов о выборах мэра Хабаровска 2018: быть градоначальником - сложная работа
Явка на выборах мэра Хабаровска 2018 на утро 9 сентября
Вячеслав Шпорт о выборах губернатора Хабаровского края 2018: руководитель должен отвечать за данные обещания
Явка на выборах губернатора Хабаровского края 2018 на утро 9 сентября
Сергей Луговской о выборах губернатора Хабаровского края: люди должны определиться со своим будущим
Погода в Хабаровске и крае на 9 сентября 2018: днем до +14, возможен небольшой дождь
Очередная партия «доступной рыбы» поступила в магазины Хабаровского края
Больше восьми тонн шишек лиственницы и ели собрали в лесхозах Хабаровского края
День тишины объявлен сегодня в Хабаровском крае