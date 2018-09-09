Блюда трех эпох и экспортный набор - чем удивляли избирателей на выборах губернатора Хабаровского края 2018

СЕГОДНЯ 10:47 2018-09-09T12:51:37+03:00

Блюда трех эпох и экспортный набор - чем удивляли хабаровчан на выборах губернатора и мэра Фото: Александра ШОПЕНКО

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Выборы губернатора Хабаровского края 2018 проходят сегодня, 9 сентября, в регионе. Кроме того, в ряде районов людям предстоит избрать мэра, депутатов местных собраний и глав. На избирательных участках граждан жду приятные бонусы в виде распродажи продуктов, «Народных карт» и презентации молекулярной кухни.

Пожалуй, самая интересная презентация блюд развернулась на избирательном участке в хабаровской гимназии номер пять. Здесь гостям представили блюда, разработанные местными рестораторами специально к выборам 80-летию региона. Меню получило название «Блюда трех эпох». Так, XIX век олицетворяли фаршированные баклажаны «Айгуньский договор, прошлое столетие» - закуска «Купеческая» с крабом и яйцом пашот, а также мороженое «Дальневосточное» от местных фермеров. Настоящее время было воплощено в тале «Утренний туман на реке Анюй» и молекулярном «Кусуне» в виде конфеты.

Блюда трех эпох и экспортный набор - чем удивляли хабаровчан на выборах губернатора и мэраФото: Александра ШОПЕНКО

- Наши повара делят продукт на молекулы, меняют его свойства и таким образом появляется совершенно новое и по форме, и по вкусу блюдо. Этой техникой пока в Хабаровском крае владеют только специалисты одного из известных ресторанов дальневосточной столицы. Возможно, представленные блюда попадут в меню заведения, - рассказал Николай Крецу, министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.

Что касается «Народных столов», то в этот раз они заработали на всех избирательных участках региона. Погода позволила развернуть ярмарку на улицах. Традиционно, люди больше всего покупают выпечку и кондитерские изделия.

Блюда трех эпох и экспортный набор - чем удивляли хабаровчан на выборах губернатора и мэраФото: Александра ШОПЕНКО

Особенно можно отметить «Экспортный набор», который представили на одном из «Народных столов». Избирателям показали, какие товары, производимые в Хабаровском крае, уже отправляются на экспорт, а какие только найдут своего покупателя за границей. Среди первых - мороженое и мед, среди вторых - кондитерские изделия, сок, соевое молоко, сиропы и папоротник. В планах выводить на экспорт не менее двух предприятий в год.