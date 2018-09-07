Вопросы профилактики ВИЧ обсудили в Хабаровске

СЕГОДНЯ 02:46 2018-09-07T02:49:42+03:00

Хабаровский край - далеко не самый проблемный регион, но соседство с менее благополучными территориями делает проблему актуальной

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Не секрет, что эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции не внушает особого оптимизма. За последние три десятилетия болезнь унесла более 30 миллионов жизней. При этом наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией наблюдается в группе от 30 до 39 лет. Вопросы профилактики ВИЧ в дальневосточных регионах обсудили на совещании министр здравоохранения края Александр Витько, заместители руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья и руководители Центров по профилактике и борьбе со СПИДом со всего Дальнего Востока.

Хабаровский край далеко не самый проблемный в отношении ВИЧ, однако, географическая близость к менее благополучным регионам и солидное количество мигрантов из стран Средней Азии и соседнего Китая делает вопрос профилактики этой болезни чрезвычайно актуальным.

- За последние годы социальный статус ВИЧ сильно изменился. Если в начале 2000-х типичный портрет инфицированного был очевиден - молодой человек от 15 до 20 лет, инъекционный наркоман - то сейчас выделить какую-то определенную социальную группу не представляется возможным, - рассказал председательствующий на совещании заслуженный врач, профессор, д.м.н. Евгений Воронин. - К счастью, статистика заболеваемости на Дальнем Востоке в целом, невелика. Дальний Восток имеет все шансы на то, чтобы к 2020 году выйти в лидеры реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ. Во многом это связано с тем, что региональные власти много делают для профилактики и лечения существующих больных.

О важности и приоритетности борьбы с ВИЧ и СПИДом говорил и министр здравоохранения края Александр Витько.

- На территории Хабаровского края создано специальное структурное подразделение «Центр по профилактике СПИД», под руководством уникального специалиста в этой области Анны Кузнецовой. Специалистами центра проводится большой объем работ по выявлению болезни на самых ранних стадиях, в том числе и среди трудовых мигрантов. Во всех выявленных случаях мы стараемся оказать помощь. Все больные получают лечение. Они адаптированы в обществе, создают семьи, получают необходимую психологическую поддержку, - подчеркнул министр.

От функционирования «Центра-СПИД» напрямую зависит безопасность жителей и Хабаровского края, и всего Дальнего Востока. В условиях активного темпа развития Дальнего Востока и активного притока населения профилактическим мероприятиям по раннему выявлению ВИЧ-инфицированных уделяется огромное значение. Именно «Центр анти-СПИД» заботится о том, чтобы все больные получали соответствующее лечение.

- Уровень «ВИЧ-диссидентов» в нашем крае ничтожный, - отметила главный врач «Центр-СПИД» Анна Кузнецова. - Мы используем все возможности, чтобы наши пациенты проходили антиретровирусную терапию (Она не уничтожает вирус, но позволяет снизить его концентрацию в крови до минимального уровня, тем самым уменьшая риск развития заболеваний и позволяя иммунитету восстановиться в достаточной степени, чтобы организм самостоятельно боролся с большинством заболеваний) .

Сегодня узнать свой ВИЧ-статус можно в любом лечебном учреждении Хабаровского края. По желанию исследования проводятся анонимно.