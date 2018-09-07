Тайфун «Джеби» уходит из Хабаровского края

СЕГОДНЯ 03:21 2018-09-07T03:31:05+03:00

Жителям Хабаровского края рассказали как вести себя во время тайфуна Фото: Социальные сети

По прогнозам синоптиков, подобного разгула стихии в ближайшее время можно не ждать

Изменить размер текста: A A

На Дальний Восток обрушился мощнейший тайфун по имени «Джеби». Синоптики рассказывали о его визите в регион, предупреждая - чувствовать его отголоски мы будем на протяжении трех дней. Больше всего от разгула стихии пострадали центральные районы края. Однако, если в региональном центре уместнее было говорить о сильном затяжном дожде, коих прошедшим летом хабаровчане повидали немало, то в других районах стихия разгулялась не на шутку.

ДОСТАЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕХ

В Советско-Гаванском районе, увы, не обошлось без жертв. Сильный порывистый ветер сорвал крышу со здания средней школы №1. К несчастью, именно в этот момент в школьном дворе гуляла 12-летняя девочка. Деревянная конструкция упала прямо на ребенка. Пострадавшую медики увезли в больницу со сломанной ногой.

- Там была нарушена стропильная система, поэтому кровля рухнула прямо в центральном дворе, - рассказывает «Комсомолке» Галина Сорокина, заместитель начальника управления делами ГО и ЧС администрации Советской Гавани. - Порывы ветра пятого сентября у нас достигали 25 метров в секунду. Повалило более сотни деревьев - из-за высокой влажности древесина и почва попросту размякли.

Как отметила собеседница, это не единственная поваленная ветром крыша, аналогичная судьба постигла кровлю одного из детских садов. К счастью, в этом случае обошлось без пострадавших.

А вот после происшествия во дворе школы №1 следователи возбудили уголовное дело. Сейчас на месте в Советской Гавани работает группа криминалистов. Следователям предстоит выяснить, по чьей вине деревянные перекрытия упали на школьницу. Виновнику может грозить до двух лет лишения свободы.

В Ванино тоже есть пострадавшие. Там на женщину с ребенком упало дерево.

Ребенок не пострадал, отделался легкими царапинами, основной удар пришелся на женщину. - Ее буквально придавило. После случившегося женщина была без сознания. Ее доставили в местную ЦРБ, где она сейчас и находится в тяжелом состоянии, - рассказывает Евгений Шахрай, представитель пресс-службы администрации Ванинского района.

По предварительным данным, у 35-летней местной жительницы черепно-мозговая травма. Удар деревом как пришелся ей на голову. Каких-либо прогнозов медики пока не дают.

В КРОМЕШНОЙ ТЬМЕ

Повалив деревья и крыши, тайфун принялся за электрические сети. Без света остались 15 тысяч человек - жители Советской Гавани, поселков Лососина, Гатка, Майский и Заветы Ильича. Этим происшествием заинтересовалась прокуратура.

- По факту обрушения кровли в двух образовательных учреждениях и отключения электроэнергии прокуратура проводит проверку. В ее рамках будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, а также органам контроля, ответственным за предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение их последствий, - рассказывает Валентина Глазова, руководитель пресс-службы прокуратуры Хабаровского края. - В настоящее время ведутся работы по устранению всех последствий циклона.

КУДА ДАЛЬШЕ?

Сейчас жителей Хабаровского края волнует вопрос - ожидается ли в регионе подобное стихийное бедствие или за проливными дождями и ураганными ветрами последуют ясные дни? Синоптики рассказали и о том, кому больше всех не повезло, и в каком районе тайфун «Джеби» подался во все тяжкие.

- Основной удар в Хабаровском крае пришелся, конечно, на Советско-Гаванский район. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. В период с четвертого по шестое сентября там выпало 184 миллиметра осадков - это 1,5 месячной нормы. Сильные дожди прошли и в Комсомольске, Ванино, Хабаровске, районе имени Лазо, - рассказывает Юлия Зайцева, ведущий синоптик хабаровского УГМС. - Вчера тайфун вышел на юг Татарского пролива, сел на фронт и стал активным циклоном. Сейчас он находится над Чумиканом, но уже не в качестве тайфуна. Местные жители наверняка уже ощутили на себе более прохладный и сильный ветер - до 22 метров в секунду. Мы прогнозируем в северных районах края ухудшение погодных условий на три дня. По нашим данным, там ожидаются осадки. Какой интенсивности - пока неизвестно.

По прогнозам синоптиков, на ближайшее время в Хабаровском крае не ожидается приход нового тайфуна или циклона. На несколько дней в регионе похолодает, а затем небо прояснится, а температура воздуха пойдет вверх. Опасность миновала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Сахалинe парень спас семью с ребенком, которые оказались в машине, заваленной деревьями из-за тайфуна «Джеби»

Владислав отвез насквозь продрогшую 9-летнюю Дашу и ее маму в спортивный клуб, где напоил чаем с малиной и помог отойти от шока [фото, видео, подробности]