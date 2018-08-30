2018-09-07T05:20:13+03:00
Общество

Учителей, тренеров и нотариусов наградили благодарственными письмами и почетными знаками от Хабаровской городской думы

В преддверии нового учебного года депутаты вручили награды специалистам, которые трудятся больше нескольких десятков лет
Элина ОГАНЕСЯН
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Учителей, тренеров и нотариусов наградили благодарственными письмами и почетными знаками от Хабаровской городской думыУчителей, тренеров и нотариусов наградили благодарственными письмами и почетными знаками от Хабаровской городской думыФото: Элина ОГАНЕСЯН
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В Хабаровской городской думе состоялось очередной заседание наградной комиссии. И на этот раз представители общественных организаций и местного самоуправления выступили перед депутатами с инициативой поощрить их коллег наградами разных уровней. Первыми на очереди стали заслуженные специалисты области культуры. Народным избранникам представили кандидатуру Людмилы Шутовой, начальника отдела культуры администрации дальневосточной столицы. Активисты выступили с просьбой наградить ее благодарственным письмом, но не тут-то было.

- Я считаю, что Людмила Ивановна со своим почти 50-летним стажем работы заслуживает большего. Уместнее будет заменить письмо на знак признания и почета. Думаю, со мной согласятся все коллеги, - сказала Александра Гаврилова, председатель комитета по социальным вопросам Хабаровской городской думы.

Народные избранники были единогласны в инициативе и вынесли вопрос на рассмотрение думы. В список отличившихся профессионалов попали и преподаватели по сольфеджио, художник, директор школы искусств, работники образования, тренеры, руководители спортивных центров, нотариусы и сотрудники нефтяной и газовой промышленности.

Василий Волосников, председатель наградной комиссии, отметил, что практически с каждым из кандидатов на награду от думы народные избранники знакомы. Многих депутаты знали еще в высших учебных заведениях, поэтому сомнений на счет их поощрения ни у кого не было.

Спустя меньше недели, на очередном заседании в торжественной обстановке состоялась церемония награждения.

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