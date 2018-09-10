Определена дата второго тура выборов губернатора Хабаровского края 2018

СЕГОДНЯ 04:23 2018-09-10T04:35:16+03:00

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Итоги выборов губернатора Хабаровского края 2018 подвел региональный избирком. Вперед вырвался кандидат от ЛДПР Сергей Фургал (35,81 процента), вторым пришёл единоросс Вячеслав Шпорт (35,62 процента). Так как ни один из участников губернаторской гонки не переступил 50-процентный порог, будущего губернатора выберут во втором туре.

Второй тур выборов губернатора Хабаровского края 2018 состоится 23 сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель регионального избиркома Геннадий Накушнов. Он отметил, что о своём участии во втором туре кандидаты должны сообщить письменно. На данный момент в распоряжении избиркома имеется заявление только от Шпорта, однако Фургал заявил, что также продолжит борьбу за пост губернатора.

Стоит отметить, что первый тур губернаторских выборов обошёлся бюджету в 146 миллионов рублей. По предварительным подсчетам, второй круг будет стоить казне 97 миллионов рублей. Однако ведётся проработка вопроса о снижении стоимости за счёт того, что видеонаблюдение с участков убирать не будут.

КСТАТИ

Что до других кандидатов на пост главы региона, то Анастасия Саламаха от КПРФ набрала 15,74 процента голосов избирателей. Игорь Глухов от «Справедливой России» набрал 5,49 процента, Андрей Петров от партии «Зеленые» - 3,81 процента.