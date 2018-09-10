Итоговая явка на выборах губернатора Хабаровского края 2018

СЕГОДНЯ 07:24 2018-09-10T07:35:51+03:00

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Региональный избирком подвел итоги выборов губернатора Хабаровского края 2018. Свою гражданскую позицию изъявили 36,09 процента избирателей, что на 3,06 процента больше, чем в 2013 году.

Традиционно самую высокую явку показал Комсомольский район, здесь проголосовало 71,04 процента избирателей. В Аяно-Майском районе будущего губернатора выбрали 66,5 процента граждан, а в Тугуро-Чумиканском - 59,4 процента.

Хуже проголосовал Верхнебуриинский район. Здесь явка на выборах губернатора Хабаровского края 2018 составила 30,94 процента. Недалеко ушел Хабаровск - за будущего главу региона проголосовало 31,81 процента. В краевой столице лучше проголосовал Кировский район и дал показатель явки в 36,28 процента.

Отметим, что ни один кандидат на пост губернатора Хабаровского края не переступил 50-процентный порог. Это значит, что главу региона жители выберут во втором туре выборов.