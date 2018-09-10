«Праздник урожая» прошел на набережной Амура в Хабаровске

СЕГОДНЯ 12:15 2018-09-10T12:25:12+03:00

Несмотря на холод и ветер горожане от души повеселись, наелись и позанимались йогой [фото]

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Уже второй год подряд в начале осени хабаровчане массово собираются на городской набережной на «Праздник урожая».

Суббота, на часах восемь утра. Торговцы в русских народных одеяниях готовятся встречать первых посетителей праздника. На прилавках чего только нет: игрушки, украшения, значки на булавках, книги, цветы, продукты, фрукты, овощи, семена...

«Праздник урожая» прошел на набережной Амура в ХабаровскеФото: Алексей ПАВЛЮК

Разумеется, субботним утром желающих с головой уйти в народные гулянья было не особенно много, но к полудню на набережной было не протолкнуться. На сцене сменяли друг друга юные певцы, танцоры, жонглер гирями. А около сцены люди водили широкий хоровод.

Вопреки подсказанным названием праздника ожиданиям, здесь можно было не только полакомиться и купить продукцию у местных фермеров, но и сделать маникюр, педикюр, прическу и даже позаниматься йогой.

«Праздник урожая» прошел на набережной Амура в ХабаровскеФото: Влада ШОХИРЕВА

«Праздник урожая» прошел на набережной Амура в ХабаровскеФото: Влада ШОХИРЕВА

За торговыми точками развернулся контактный зоопарк – настоящий магнит для детей. Юные гости праздника тянули руки к упитанным коровам, спящим свинкам, невысоким козочкам и кудрявым ягнятам.

«Праздник урожая» прошел на набережной Амура в ХабаровскеФото: Алексей ПАВЛЮК

«Праздник урожая» прошел на набережной Амура в ХабаровскеФото: Алексей ПАВЛЮК

Для взрослых был свой «магнит» - запах жареного мяса, который безошибочно вел посетителей к молодому бычкку на вертеле. Очередь за порциями выстроилась внушительная.

- В том году я пропустил это событие, просто не знал о нем. А три дня назад друзья рассказали о возможности, так сказать, покушать свежеизготовленного мяса, - смеется хабаровчанин Евгений Соринко. - Вот я и пришел сегодня с ребенком и женой. Они оставили меня, как добытчика мяса. Как бы банально ни звучало, но да, оставили, а сами пошли гулять в зоопарк.

«Праздник урожая» прошел на набережной Амура в ХабаровскеФото: Алексей ПАВЛЮК

«Праздник урожая» прошел на набережной Амура в ХабаровскеФото: Алексей ПАВЛЮК

Те, кому удалось покорить конвейерную очередь и забрать свой кусок, уселись за длинный, общий стол. Другие вставали в очередь поменьше. В ту, где продавали пироги, пиццу и свежевыпеченный хлеб.

На сцену поднялся губернатор Хабаровского края. Рядом с нами стояли китаянки со своим гидом, которая тихонько, но так, чтобы и нам удалось услышать, прошептала: «This is Putin, but small.»

- Мы возделываем более 83 тысяч гектаров земли. В регионе работают около 80 сельхозпредприятий, свыше 100 тысяч крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Из года в год мы увеличиваем объемы государственной поддержки аграриев. В крае растет производство сельхозпродукции. Только за первую половину 2018 года сельхозпредприятия и фермеры увеличили производство овощей закрытого грунта до полутора тысяч тонн, - сказал Вячеслав Шпорт.

ФОТО: Христина ИВАНОВА

«Праздник урожая» прошел на набережной Амура в ХабаровскеФото: Алексей ПАВЛЮК

ФОТО: Христина ИВАНОВА

К слову, стать фермером в этот день мог любой желающий. На ярмарке можно было оформить «дальневосточный гектар» и узнать о всех мерах господдержки для владельцев земли и аграриев.