Министра здравоохранения Камчатского края подозревают в растрате 22 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 04:28 2018-09-11T08:57:03+03:00

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Утро в министерстве здравоохранения Камчатского края началось не совсем обычно. Люди пришли на работу, заняли свои места, а через несколько часов в здание вошли силовики и направились к кабинету министра Татьяны Лемешко. О своих намерениях они сотрудникам ведомства не сообщили.

- Они закрылись в кабинете министра и никого не пускали. Видимо, обыски там проводили, - рассказывает сотрудница министерства. - Татьяну Владимировну не арестовывали, она сейчас находится на рабочем месте в своем кабинете. Там еще кто-то есть, но никого не пускают, поэтому мы и не знаем с кем сейчас разговаривает министр.

Региональный следком прояснил причину визита сотрудников ФСБ в кабинет министра, заявив, что в отношении Татьяны Лемешко заведено уголовное дело по весьма серьезной статье. И не на нее одну.

- Министр здравоохранения Камчатского края, а также адвокат и учредитель одной из коммерческих организаций подозреваются в растрате, то есть в хищении денежных средств в особо крупном размере, - сообщили в СКР Камчатского края.

А именно, 22 миллиона рублей. Эта сумма, по данным следствия, утекла из краевой программы «Развитие здравоохранения Камчатского края», точнее из той ее части, которая отвечала за инвестиции в здравоохранение региона.

Идея эта, как считают следователи, появилась у министра в 2017 году, а воплотить ее Татьяне Лемешко помог учредитель местной коммерческой фирмы и его адвокат. Предприниматель купил на улице Ларина нежилое помещение площадью 330 квадратных метра, привел его в порядок, а затем продал министерству здравоохранения для нужд Камчатской городской поликлиники №3. Весной этого года в поликлинике уже начали принимать пациентов. Сумма сделки составила 47 миллионов рублей. При этом само здание изначально стоило в несколько раз меньше.

Над делом сейчас работают более 40 следователей. В квартирах фигурантов, в министерстве здравоохранения, городской поликлинике, Торгово-промышленной палате Камчатского края и коммерческой организации, участвовавшей в сделке, уже прошли обыски. Все подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу.

Министру и ее соучастникам грозит до десяти лет лишения свободы и серьезный штраф. Расследование уголовного дела продолжается.