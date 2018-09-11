2018-09-11T08:02:22+03:00
Происшествия

На Камчатке 15 туристов попали под камнепад на вулкане

Двое человек пострадали
Александра ШОПЕНКО
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Турист получил травму головы при восхождении на вулкан на КамчаткеТурист получил травму головы при восхождении на вулкан на КамчаткеФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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Во время восхождения на Ключевской Вулкан на Камчатке двое туристов получили травмы, один из них – головы. Группа из 15 человек попала под камнепад, который застал их на высоте около четырех километров. Маршрут туристов был зарегистрирован в региональной поисково-спасательной базе.

Природное явление настигло туристов вчера, 10 сентября, около 17:00 часов по местному времени. Путешественники самостоятельно попросили о помощи и эвакуации пострадавших. Изначально группа решила вернуться в базовый лагерь на высоту 3,3 метра, но впоследствии от этой затеи отказалась и осталась ждать помощи на месте.

Маршрут у туристов был насыщенный, экстремалы выдвинулись из поселка Козыревск (Усть-Камчатский район), затем преодолели перевал Толуд, посетили Марсово поле и отправились покорять Ключевской вулкан. Крайней точкой путешествия должна была стать гора Копыто, но камнепад нарушил все планы.

За пострадавшими туристами сегодня, 11 сентября, отправился вертолет со специалистами ПСБ и медицины катастроф. В 15:15 по местному времени воздушное судно приземлилось на вертолетной площадке на высоте 3,3 метра.

- Пока мои спасатели еще в полете. По имеющейся у меня информации, у двоих туристов тяжелые травмы, но они транспортабельны, - коротко прокомментировал Олег Худенко, директор ФКУ "Камчатская поисково-спасательная база".

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