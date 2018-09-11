В Хабаровском крае начались одни из крупнейших в истории учения «Восток-2018»

СЕГОДНЯ 07:39 2018-09-11T07:51:51+03:00

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На Дальнем Востоке, в том числе и в Хабаровском крае, сегодня 11 сентября начались одним из самых масштабных учений в России «Восток-2018». В регионы субъекта уже прибыли военные со многих городов страны, чтобы показать уровень подготовки. За учениями пристально будет наблюдать генерал армии и министр обороны России Сергей Шойгу.

- Основные цели маневров - проверка уровня подготовленности органов военного управления при планировании и проведении перегруппировок войск на большие расстояния, организации взаимодействия между сухопутными группировками и силами военно-морского флота. А также получение командующими, командирами и штабами практики и совершенствование их навыков в управлении войсками в ходе подготовки и ведения военных действий, - объяснили в министерстве обороны.

В маневрах «Восток-2018» примут участие больше шести тысяч военнослужащих из трех соединений и двух отдельных воинских частей воздушно-десантных войск. Проходить они будут в два этапа. Сначала военные отработают развертывание группировки сил на Дальнем Востоке, наращивание группировок войск военно-морского флота в северной, дальневосточной морских зонах. После этого они отработают вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения военных действий в интересах выполнения поставленных задач. А во время второго этапа свои навыки продемонстрируют командиры и штабы. Им предстоит отработать вопросы управления межвидовыми группировками войск с практической отработкой оборонительных и наступательных действий. При этом учения пройдут на полигонах Восточного военного округа. А в розыгрыше совместных практических действий на полигоне «Цугол» примут участие воинские формирования Народно-освободительной армии Китая.

Всего на масштабных учениях «Восток-2018» примут участие около 300 тысяч российских военнослужащих, больше тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.