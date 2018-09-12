2018-09-12T05:41:57+03:00
Общество

«Аэрофлот» останется в Хабаровском крае

Воздушные суда авиакомпании продолжат летать из краевой столицы в Москву
Александра ШОПЕНКО
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«Аэрофлот» останется в Хабаровском крае«Аэрофлот» останется в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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На Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, Хабаровский край и «Аэрофлот» договорились о сохранении в регионе одного рейса в день. Самолеты авиакомпании продолжат выполнять рейсы по маршруту Хабаровск-Москва-Хабаровск.

- На зимний и летний сезоны мы вводим один рейс в день, - сказал генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев. – Кроме этого, мы повысим провозную емкость по «плоским тарифам» самолетов «Аэрофлота» и «России» на девять процентов на хабаровском направлении, что позволит сделать билеты доступнее.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, авиапарк дочки «Аэрофлота» - «Россия» переедет из Внуково в Шереметьево. По мнению господина Савельева, так дальневосточникам будет удобнее летать по стране и миру.

Кстати, уже с октября самолеты «России» будут оборудованы wi-fi, через который можно будет бесплатно послушать музыку и посмотреть кино на своем устройстве. А с марта 2019 года мультимедийные системы будут встроены в кресла.

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