Дату второго тура выборов губернатора Хабаровского края 2018 утвердил региональный избирком

11 Сент. 06:30 2018-09-12T06:36:18+03:00

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Протокол о результатах выборов губернатора Хабаровского края 2018 подписали сегодня в региональном избиркоме. Напомним, что ни один кандидат на пост главы края не перетупил 50-процентный порог. Это значит, что будущего руководителя региона граждане выберут во втором туре.

Дата второго тура выборов губернатора Хабаровского края 2018 официально назначена на 23 сентября. За руководящий пост поборются депутат Госдумы РФ Сергей Фургал, который набрал в первом туре 35,81 процента голосов, и действующий глава региона Вячеслав Шпорт. Его результат 9 сентября составил 35,62 процента.

Как сообщил секретарь избирательной Комиссии Хабаровского края Оярс Машков, период агитации для Шпорта и Фургала начнется с 13 сентября. Крайний день для того, чтобы склонить чашу весов в свою пользу у кандидатов – 21 сентября. День тишины, в который запрещена любая агитация, за исключением баннеров и других рекламных конструкций, запрещена.

Стоит отметить, что первый тур губернаторских выборов обошёлся бюджету в 146 миллионов рублей. По предварительным подсчетам, второй круг будет стоить казне 97 миллионов рублей. Однако ведется проработка вопроса о снижении стоимости за счет того, что видеонаблюдение с участков убирать не будут.

Отметим, что кроме губернаторской, в Хабаровском крае прошло еще 177 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, одна из них - мэра Хабаровска.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Илдус Ярулин, доктор политических наук, профессор:

- В общем-то, не выиграть в первом туре - означает проиграть во втором. Впереди еще больше недели до второго тура. Результаты его будут непредсказуемы. Важно, как сегодня будут выглядеть Шпорт и Тарасенко перед президентом во Владивостоке. Многое зависит от того, что скажет Путин, и как пройдут переговоры администрации президента с Жириновским. Обратится ли Владимир Владимирович с поддержкой в адрес Шпорта или примет его за отработанный материал. Сегодня политехнологи Вячеслава Ивановича посыпали голову пеплом, а что будет дальше? Этим специалистам доверия уже никакого не будет.

Ожидалось, что явка составит 40%, а нынешний губернатор возьмет 60% голосов. Были мысли насчет второго тура, но никто не ожидал, что Шпорт будет вторым. А сейчас получается, что джина из бутылки выпустили. Недовольство людей политикой федерального центра и краевых властей выплеснулось на фигуру Шпорта. Ему сейчас придется отвечать за все ошибки. Это эффект убийцы. Люди уже почувствовали «кровь» и так просто не уйдут, будут стремиться к тому, чтобы Вячеслав Иванович не пришел к власти. Вопрос еще и в том, готовы ли федеральные власти вкладывать деньги в край, которым руководит ЛДПР, если Фургал победит во втором туре. В данном случае центр будет смотреть на его работу. Я думаю, что Фургал просто потешится этой победой и все. К тому же, президент всегда может отправить губернатора в отставку.