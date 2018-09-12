Геройская резкость: Как в Хабаровском крае строят корветы-невидимки

СЕГОДНЯ 08:05 2018-09-12T08:21:51+03:00

Изменить размер текста: A A

На стапелях Амурского судостроительного завода (АСЗ), который находится в Комсомольске, в рамках госзаказа возводятся два корвета. Военные суда получили названия «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Циденжапов». Корабли ближней морской зоны с управляемым ракетным вооружением предназначены для борьбы с надводными и подводными судами, патрулирования и поддержки морского десанта.

Геройская резкость: Как в Хабаровском крае строят корветы-невидимкиФото: Александра ШОПЕНКО

В доках АСЗ строятся корабли, которые в 2019 и 2020 году будут сданы, пройдут испытания на достроченной базе во Владивостоке и поступят на вооружение Тихоокеанского флота. Это уже третий и четвертый корветы проекта 20380, которые сойдут со стапелей завода. Первый - «Совершенный» - стал новой боевой единицей Военно-морского флота в 2017 году, а на его младшем брате - «Громком» - вскоре поднимут Андреевский флаг.

- Строить корабли - очень интересное занятие, - говорит Сергей Стародубов, старший мастер стапельного цеха Амурского судостроительного завода. - Поначалу кажется железо, да железо. А потом затягивает. Мы делаем общее дело.

Кстати, аналогов новым корветам, начиная с «Совершенного», практически нет, а их функции выполняли малые ракетные катера, возраст которых переваливает за отметку в 20 лет.

Геройская резкость: Как в Хабаровском крае строят корветы-невидимкиФото: Александра ШОПЕНКО

УВЕКОВЕЧЕННЫЙ ПОДВИГ

Две громадины длиной более 100 метров, хоть еще и не готовы, но уже впечатляют. Наибольшая готовность у корвета «Герой Российской Федерации Алдар Циденжапов». Кстати, свое название судно получило в честь 19-летнего матроса, который в 2010 году ценой собственной жизни предотвратил крупную аварию на эсминце «Быстрый» и спас 300 человек. Рано утром прорвало топливный трубопровод, горючее под сильным напором хлынуло в кабину, которая мгновенно вспыхнула. Алдар оказался в эпицентре, кинулся к энергоустановке, отключил ее и закрутил нужные вентили, горя заживо. Справившись, матрос сам вышел из кабины, но ожоги были несовместимы с жизнью. Алдару в том же году присвоено звание «Герой Российской Федерации». Посмертно.

Корпус «Героя…» уже сформирован, идут внутренние работы. Корвет оснащен «дизелями», коммуникациями труб, блоком надстройки. Последняя позволяет кораблю стать невидимым - радиоволны противника просто глушатся о поверхность, которая выполнена из композитных материалов, а не из металла, с учетом технологии «стелс».

Геройская резкость: Как в Хабаровском крае строят корветы-невидимкиФото: Александра ШОПЕНКО

Вскоре на корвет третьего заказа поставят вооружение. Кстати, его установят там же, на АСЗ. Военное судно оборудуют артиллерийскими комплексами, ракетным комплексом «Уран» и зенитным комплексом «Редут». Кроме этого, на борту корвета будет находиться вертолет Ка-27ПЛ.

- Есть отличия каждого нового корвета от своего предшественника. Наши конструкторские бюро предлагают улучшенные характеристики вооружения, РЛС, поэтому третий корвет будет еще современней и лучше, чем первые два, - отметил Игорь Будылин, исполняющий обязанности генерального директора АСЗ.

Геройская резкость: Как в Хабаровском крае строят корветы-невидимкиФото: Александра ШОПЕНКО

НОВЫЙ ЗАКАЗ

На международном форуме «Армия 2018» Амурский судостроительный завод получил заказ на строительство четырех малых ракетных кораблей. Строительство, по словам господина Будылина, хотелось бы начать в 2019 году, но возникли некоторые сложности. Без уточнения - какие именно.

- Суда такого типа стреляли с Каспийского моря по боевикам в Сирии. Это совершенные, хорошо оснащенные и вооруженные малые ракетные корабли. Все возможное для их возведения у нас есть. По всей видимости, строительство полным ходом развернется в 2020 году. Сам заказ до 2026 года, - рассказал Игорь Будылин.