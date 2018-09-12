Геройская резкость: Как в Хабаровском крае строят корветы-невидимки
На стапелях Амурского судостроительного завода (АСЗ), который находится в Комсомольске, в рамках госзаказа возводятся два корвета. Военные суда получили названия «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Циденжапов». Корабли ближней морской зоны с управляемым ракетным вооружением предназначены для борьбы с надводными и подводными судами, патрулирования и поддержки морского десанта.
В доках АСЗ строятся корабли, которые в 2019 и 2020 году будут сданы, пройдут испытания на достроченной базе во Владивостоке и поступят на вооружение Тихоокеанского флота. Это уже третий и четвертый корветы проекта 20380, которые сойдут со стапелей завода. Первый - «Совершенный» - стал новой боевой единицей Военно-морского флота в 2017 году, а на его младшем брате - «Громком» - вскоре поднимут Андреевский флаг.
- Строить корабли - очень интересное занятие, - говорит Сергей Стародубов, старший мастер стапельного цеха Амурского судостроительного завода. - Поначалу кажется железо, да железо. А потом затягивает. Мы делаем общее дело.
Кстати, аналогов новым корветам, начиная с «Совершенного», практически нет, а их функции выполняли малые ракетные катера, возраст которых переваливает за отметку в 20 лет.
УВЕКОВЕЧЕННЫЙ ПОДВИГ
Две громадины длиной более 100 метров, хоть еще и не готовы, но уже впечатляют. Наибольшая готовность у корвета «Герой Российской Федерации Алдар Циденжапов». Кстати, свое название судно получило в честь 19-летнего матроса, который в 2010 году ценой собственной жизни предотвратил крупную аварию на эсминце «Быстрый» и спас 300 человек. Рано утром прорвало топливный трубопровод, горючее под сильным напором хлынуло в кабину, которая мгновенно вспыхнула. Алдар оказался в эпицентре, кинулся к энергоустановке, отключил ее и закрутил нужные вентили, горя заживо. Справившись, матрос сам вышел из кабины, но ожоги были несовместимы с жизнью. Алдару в том же году присвоено звание «Герой Российской Федерации». Посмертно.
Корпус «Героя…» уже сформирован, идут внутренние работы. Корвет оснащен «дизелями», коммуникациями труб, блоком надстройки. Последняя позволяет кораблю стать невидимым - радиоволны противника просто глушатся о поверхность, которая выполнена из композитных материалов, а не из металла, с учетом технологии «стелс».
Вскоре на корвет третьего заказа поставят вооружение. Кстати, его установят там же, на АСЗ. Военное судно оборудуют артиллерийскими комплексами, ракетным комплексом «Уран» и зенитным комплексом «Редут». Кроме этого, на борту корвета будет находиться вертолет Ка-27ПЛ.
- Есть отличия каждого нового корвета от своего предшественника. Наши конструкторские бюро предлагают улучшенные характеристики вооружения, РЛС, поэтому третий корвет будет еще современней и лучше, чем первые два, - отметил Игорь Будылин, исполняющий обязанности генерального директора АСЗ.
НОВЫЙ ЗАКАЗ
На международном форуме «Армия 2018» Амурский судостроительный завод получил заказ на строительство четырех малых ракетных кораблей. Строительство, по словам господина Будылина, хотелось бы начать в 2019 году, но возникли некоторые сложности. Без уточнения - какие именно.
- Суда такого типа стреляли с Каспийского моря по боевикам в Сирии. Это совершенные, хорошо оснащенные и вооруженные малые ракетные корабли. Все возможное для их возведения у нас есть. По всей видимости, строительство полным ходом развернется в 2020 году. Сам заказ до 2026 года, - рассказал Игорь Будылин.