«Клубничное дело» бывшего полпреда губернатора Хабаровского края передали в суд

СЕГОДНЯ 09:10 2018-09-12T10:36:01+03:00

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В Хабаровском крае местная предпринимательница стала жертвой чиновничьего самосуда. Сотрудники полиции смогли доказать причастность бывшего уполномоченного представителя губернатора Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре Константина Белинского в умышленном уничтожении урожая фермеров.

Экс-чиновник ни от кого не прятался, когда на своем внедорожнике ездил по усеянному клубникой полю. Более того, мужчина привязал к машине колеса, чтобы нанести больше ущерба. К слову, делал он это не один, Белинского поддерживала супруга.

- По версии следствия, 16 июня жительница Хабаровского района, выехала на поле фермеров на иномарке Ford, чтобы навредить растениям. В итоге она сделала несколько кругов, а потом передала управление своему супругу, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В результате, как подсчитали специалисты, бывший чиновник и его супруга нанесли фермерам урон почти на 800 тысяч рублей. Они уничтожили больше пяти тысяч саженцев.

Сами пострадавшие считают, что Белинских на такой поступок толкнуло желание выгнать фермеров с земли, чтобы занять ее самим. Так ли это на самом деле, выяснится в суде. Сотрудники прокуратуры уже передали туда уголовное дело, возбужденное по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». За это преступление семейной паре грозит до двух лет лишения свободы.